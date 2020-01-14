“昨日”重现：美国政府下令苹果解锁iPhone，这回苹果还会拒绝么

美国司法部长巴尔(William Barr)周一宣布，上个月佛罗里达Pensacola海军航空基地的大规模枪击事件已被定性为恐怖袭击事件。巴尔还公开施压苹果，要求后者帮助联邦司法部门解锁恐怖分子所使用两部的iPhone手机。苹果此前拒绝了联邦调查局FBI的协助要求，表示苹果也无法解锁用户上锁的iPhone。这一态度令美国司法部感到愤怒。



去年12月6日，在佛罗里达Pensacola海军航空基地受训的沙特空军少尉阿尔萨拉尼(Mohammed Saeed Alshamrani)持枪冲进训练教室袭击，导致3人死亡8人受伤。这个基地是美国对外培训基地，用于培训海外军人掌握美国出售的军事武器，培训费用也是由外国政府承担的。



在事件发生后，美国遣返了21名在美国接受武器培训的沙特军人。美国司法部长表示，虽然没有发现这些沙特军人参与袭击的证据，但调查却发现他们几乎都携带极端组织和反美的材料，其中一些人还接触过儿童色情内容。

美国政府认为这起事件属于宗教极端主义相关的恐怖袭击事件。在发动袭击之前，阿尔萨拉尼曾经在推特上公开谴责美国的中东政策，发布了反对美国和以色列的极端主义相关内容，也和沙特培训军人一道观看了美国大规模枪击事件的视频。但这些预警信号并没有得到美国政府和军方的重视。

在事件发生后，苹果向联邦调查局FBI提供了阿尔萨拉尼的iCloud账户资料，但没有解锁恐怖分子使用的两部iPhone手机。与以往一样，苹果声称自己没有进入iPhone的后门，无法提供解锁服务。FBI希望解锁阿尔萨拉尼iPhone，是为了查看里面WhatsApp和Signal等加密聊天应用的通讯记录，判别这起事件是个人自发行动还是恐怖组织的安排，获知恐怖组织在美国的渗透情况。

在巴尔公开施压苹果之前，FBI的首席律师伯恩特(Dana Boente)已经正式发函要求苹果解锁恐怖分子的iPhone手机，但遭到了苹果的拒绝。这才导致了巴尔的公开施压。在袭击事件之后，美国司法部花了一个月时间都没能从iPhone获取数据，这才联系苹果要求协助。司法部长表示，这一情况完美展示了为什么公众需要获得数字证明的重要性，他指责苹果没有为调查人员提供足够的协助。

然而，这已经不是第一次苹果公开与FBI就解锁手机的问题僵持不下了。几乎完全一样的情节，早在四年前就上演过。苹果的态度始终没有改变：iCloud里的云数据可以依法提供，解锁手机则办不到。

2015年12月的南加州圣贝纳迪诺市恐怖袭击事件共导致14人死亡，21人受伤。在事件之后的调查工作中，苹果就拒绝帮助FBI解锁恐怖分子所使用的iPhone 5c手机，宣称苹果没有在iOS 9之后的系统中留设后门。为此美国司法部还在加州获取法院命令要求苹果必须配合。

但苹果CEO库克当时发表公开信抗命，“美国政府暗示这种(后门)工具只会在这次调查中使用。但事实并非如此。一旦开设(后门)，这种技术就会被一次次地使用，涉及不可估计的设备。美国政府要求我们提供我们所没有的东西，以及我们任何过于危险而无法照做的东西。”

当时的共和党总统候选人、现任总统特朗普还在2016年2月公开呼吁抵制不配合政府工作的苹果，“我现在同时使用苹果和三星手机。如果苹果不把恐怖分子信息交出来，我就一直使用三星手机。”然而，从特朗普后续的推特尾巴来看，他并没有放弃iPhone手机。在特朗普上任之后，库克也给足了他面子，双方保持着良好的私人关系。

然而，美国司法部却在3月初突然宣布，他们已经通过第三方公司，支付了130万美元的报酬，解锁了那部iPhone，不再需要苹果的技术协助。双方因此，也避免了一场法庭诉讼大战。司法部并没有解释他们是通过什么技术手段解锁iPhone的，也没有透露他们在手机中发现了什么有价值信息。这件事就此告一段落。

为了避免再次遭遇此类事件，苹果在2016年6月进一步升级了iPhone的防护级别，通过软件升级彻底堵死了外部破解手机的可能性。只要手机被锁一个小时，iPhone就会自动关闭充电和数据端口，只有输入正确密码才能获取数据。

这一事件实际上给苹果做了免费的安全广告。后来苹果还专门打出巨幅户外广告，“iPhone的东西就只会留在iPhone里。”在过去的几年时间，苹果CEO库克一直在积极呼吁保护用户隐私，甚至公开指责Facebook和谷歌等互联网公司的操作。

四年时间过去了，苹果又一次面临着美国司法部的通牒。这一次会是如何收场？