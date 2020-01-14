惊喜优化！Fedora 32系统Python脚本运行速度可提高27％

计划于 4 月发布的 Fedora 32 有望给 Python 开发者带来惊喜。Fedora 项目的变更介绍页面显示，在构建 Python 解释器时，开发团队添加了-fno-semantic-interposition编译器/链接器标志（compiler/linker flag），它将会显著提升性能，当然具体的性能改进效果取决于工作负载，官方提供的数据是最多可以提升 27%。

诸如 nbody，scimark，django，光线跟踪之类的测试用例提升了 20％ 至 27％ 的性能，而通过 PyPerformance 测得的性能提高了 5％ 至 20％。

而这给用户带来的变化是他们将不再能够使用 LD_PRELOAD 覆盖来自 libpython 的符号，不过官方认为这是提升速度的不错的折衷方案。

根据 GCC 关于语义插入（semantic interposition）标记的文档，“某些对象格式，例如 ELF，允许动态链接器插入符号。这意味着对于从 DSO 导出的符号，编译器无法按预期在执行过程中传播、内联和其他优化，但相关的函数或变量会有变化。尽管该功能很有用，例如，通过调试实现重写内存分配功能，但这在代码质量方面是昂贵的。使用-fno-semantic-interposition，编译器假定如果函数发生插入的情况，则覆盖函数将具有完全相同的语义（和副作用）。类似的，如果变量发生插入的情况，则变量的构造函数也将相同。该标志对显式声明为内联的函数无效，对弱声明的符号同样无效。”

据了解，这些改进最初是针对 Fedora 32 开发的，Fedora 项目的开发人员当时在研究静态链接 Python 的方案以提高性能。后来由于社区的反馈，他们缩小了范围，只希望优化 Fedora 32 中的 Python，并将其限制为使用-fno-semantic-interposition编译器标志来构建 Python。