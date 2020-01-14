科技巨头为什么推金融服务，它们真想打垮银行吗？

新一个10年已经开始，Facebook正在开发加密货币，谷歌也与花旗银行合作，让用户可以顺利查看账户，科技企业正在朝着名叫“银行”的大陆挺进，到了2030年，银行业肯定会与今天大不相同。

除了大型科技公司，还有许多金融科技企业也在向银行系统发起进攻。实际上，自2009年至今，银行股表现很不错。不过分析师 Mike Mayo认为，在未来10年里，因为银行与技术融合，银行股会有更好的表现。

银行的现状与未来

Mike Mayo在富国银行证券（Wells Fargo Securities）担任分析师，专门研究大银行，他说：“我觉得银行与科技将会迎来黄金时代。最终银行会与技术融合。回看过去10年，它们是分开的，各走各的路，各有各的风险，它们不断协调。从现在开始，银行与科技行业将会确立更加永久的关系。”

在报告中，Mike Mayo还认为银行没有多少选择空间，它们不得不向科技投入大量资金。报告还说：“与其它行业相比，银行在技术方面的投入要高很多，既然投了这么多钱，它当然希望投资是有价值的。”

可惜，银行虽然投入巨资，回报却不明显，数字融合与数字交互的力度还不够；会不会一直低迷下去呢？未必，银行已经调整管理层，情况可能会好转。

Mike Mayo说：“现在大多数大银行都设有CTO，未来银行CTO应该会获得更大的权力，可以跨越多条不同的业务线推广技术解决方案。”银行与技术融合是一件好事，对所有人都有利。Mayo指出：“融合是有益的：客户赢了，他们得到更好的服务；监管者与社会也赢了，因为银行的风险降低了；股东也赢了。”

随着数字技术的进化，最终银行将会变成“隐形银行”。在未来短短几年内，银行可能会渐渐退居幕后，与日常生活融为一体。ING首席创新官Benoit Legrand说：“你想摆脱所有的麻烦，所以银行将会变成隐形银行。”

未来，语音银行将会扮演重要角色，许多事情可以通过Siri、Alexa、汽车或者手机App来完成。Moven创始人、作家Brett King预测，以后用户可能会通过Alexa、Siri 获得金融信息，可能会带上Facebook、苹果的智能眼镜，操作系统成为守门人，如果想连接到核心银行机构必须获得守门人许可。

按照Brett King的设想，未来可能会出现“一个数字助手掌控一切”的局面。虚拟助手提供商已经表达出合作的意愿。去年12月末，亚马逊、苹果、谷歌、Zigbee Alliance成立一个组织，准备为智能家族设备制定开放标准。Brett King还说：“机器语音银行就是进化的方向。为什么？因为人类很懒。最开始时，我们要去银行提取现金。现在只要打开电脑，操作几下就行了，也可以打开手机点几下完成支付。下一步就是向Alexa 下命令，然后将可以将两欧元转给母亲。总之，越来越轻松，越来越懒。”

科技企业的阴谋

再看科技企业，它们的确想闯入“银行”这片大陆，但它们并不想成为银行。谷歌与花旗、加州信用合作社合作，只是想为谷歌Pay添加新的数字层。去年，苹果与高盛合作，推出信用卡。和谷歌一样，苹果信用卡的财务处理大多交给合作伙伴，它只是自己设计信用卡，将数字信用卡与数字钱包App整合。

虽然谷歌、苹果的产品并不一样，但两家公司有着同样的想法：它们不必成为像花旗、高盛一样的银行。金融科技顾问公司11:FS的研究主管Sarah Kocianski指出，谷歌、亚马逊、Facebook和苹果的前进步伐与其说大步流星，不如说是缓步前行。

Sarah Kocianski分析称：“大型科技公司会继续添加服务，对于现有产品和服务来说，这些新添加的服务是次要的，它们并没有全面的银行服务。获得银行执照、维护好银行执照是一件风险很高的事，所以科技企业会继续与有执照的合作伙伴合作。”他还说，苹果应该会像谷歌一样，继续停留在支付空间，不会提供全面的银行服务。

在欧洲，已经出现许多线上银行，比如Monzo、N26，它们瞄准科技用户的钱包。新加坡、香港也考虑推出新的数字银行执照，为科技企业扫清障碍，让它们可以轻松提供金融服务。至于美国科技公司，因为受到监管的限制，它们不会想着成为银行。

Accenture全球支付主管Sulabh Agarwal也有相似的看法，他认为，科技巨头成为银行没有意义，与贷款商相比，科技公司的资本回报率更高。Sulabh Agarwal还说：“它们真的会变成银行吗？我觉得不会。不过科技公司会添加新服务，巩固自己的业务。”谷歌、Facebook添加金融服务，只是想将客户锁在自己的App或者网站内，让他们创造广告收入。

不过Facebook加密货币对银行来说是一大威胁，虽然目前Libra还是一个实验项目，但银行已经有些紧张了。金融科技顾问公司11:FS的联合创始人Simon Taylo认为：“从理论上讲，如果有20亿人从银行系统中取出存款，将钱存入Libra令牌，银行就会出现挤兑。 Facebook 相当庞大，完全有可能走通这条路，但是到底会不会发生这样的事呢？具体还要看消费者问题如何解决。”

至于亚马逊，它已经涉足商业贷款，但没有进入消费银行业务。2016年时，亚马逊与富国银行合作，为学生提供贷款服务，但没过多久就关闭业务。有报道说亚马逊正在与摩根大通谈判，准备推出账户查询服务，只是不知道最终是否真的会推出。

实际上，苹果、谷歌、Facebook对银行、金融服务有兴趣，并不是因为它们想建一个存钱的地方，而是想获得银行金融数据，数据可以成为赚钱机器。所以就眼下来说，科技企业只会提供部分金融服务，不会全面覆盖，而且还会积极与现有金融机构合作，这步棋实际上相当高明。

对于消费者来说，科技企业进入银行业有什么好处呢？相比传统银行，科技企业的收费可能更低，给出的利息可能更高。为了引诱客户，科技企业可能补贴现金，或者提供其它福利。科技企业毕竟是“体验专家”，它们可以通过简单易用的App提供更棒的体验。

就眼下来说，在消费者的眼中，银行是银行，科技企业是科技企业，二者泾渭分明。谷歌、Uber推出金融服务时，之所以要与现有机构合作，其实也有不得已的苦衷。不过随着时间的推移，银行牌照的价值可能会渐渐降低。到了那一天，消费者心里可能会这样想：“我这是在将钱存入科技企业。”如此一来，当科技企业与银行伙伴谈判时，就会有更高的话语权。因为在整个银行系统中，客户的关系是极为重要的，此时科技企业已经掌控关系。

麦肯锡高级合伙人Asheet Mehta说：“到了那一天，银行还会存在，但是它们必须进化，到时要获得明显高于资本成本的回报将会很困难，这样一来银行就会变得越来越像公共事业单位。”