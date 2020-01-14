微软发现恶意 npm JavaScript包，可从 UNIX 系统窃取数据

Microsoft 的漏洞研究团队在 npm（Node Package Manager） 存储库中发现了一个恶意 JavaScript 程序包，可从 UNIX 系统窃取敏感信息。

该恶意软件包名为 1337qq-js，于 2019 年 12 月 30 日上传到 npm 存储库中。目前，该恶意软件包已被 npm 的安全团队删除。在此之前，该软件包至少被下载了 32 次。

根据 npm 安全团队的分析，该软件包通过安装脚本来泄漏敏感信息，并且仅针对 UNIX 系统。

它收集的数据类型包括：

环境变量

运行过程

/ etc / hosts

优名

npmrc文件

其中，窃取环境变量则被视为重大安全漏洞。npm 团队建议所有在其项目中下载或使用此 JavaScript 程序包的开发人员从其系统中删除该程序包，并轮换使用任何 compromised 的凭据。

事实上，这是恶意软件包第六次被放入 npm 存储库索引，此前的五次分别为：