九号机器人上市“难产”：三年亏25亿，布局两轮电动车或难突破

近日，九号机器人携短途移动工具新品SegwayS-Pod亮相国际消费类电子产品展览会(CES)。据介绍，SegwayS-Pod设计灵感来源是电影侏罗纪世界的陀螺车，被形容为SegwayS-Pod“私人移动头等舱”。同时，九号机器人旗下的其它代表性产品也在CES登场，包括滑板车、平衡车、越野车新品等。

作为国内首家尝试以“CDR”方式登陆科创版的企业，九号机器人这家曾号称估值500亿美元的短途交通企业的上市之路可谓是一波三折：自2019年4月提交招股书后一个月时间便被按下“暂停键”，直到8月恢复受理，至今仍未有明确的上市细节。

记者发现，九号机器人近几年多处于增收不增利的状态。根据其招股书显示，在2016年至2018年的3年间，九号机器人累计净亏损超过25亿元。

业绩承压之下，九号机器人开始寻求更多元的业务。该公司此前一直以智能电动平衡车、智能电动滑板车为主营业务，不过在此次CES上，九号机器人旗下两款智能电动车首次亮相海外市场。业内人士表示，在当前两轮电动车智能化问题尚待解决的环境下，九号机器人作为两轮电动车领域的新玩家，还面临着传统电动车企与智能电动车企的双重竞争，前路并不平坦。

三年亏损超25亿，产品依赖小米分销

九号机器人官网显示，其专注于智能短交通和服务类机器人领域。其产品主要包括三类：智能电动平衡车、智能电动滑板车及智能服务机器人。

2016年-2018年，九号机器人营收取得快速增长，分别为11.53亿元、13.81亿元和42.48亿元。然而，其业绩亏损状况却也逐年递增，这三年的亏损金额分别为1.5亿元、6.2亿元和17.99亿元，累计超过25亿元。

对此，产业观察人士丁少将表示：“九号机器人此前的主要产品是平衡车和滑板车，符合机器人公司的定位，就需要扩大品类，研发更多的智能机器人、电动人等，同时需要扩大除小米之外的渠道。这些都需要投入更大的成本，因此规模提升了，利润并没有显性提升。”

产业时评人张书乐对丁少将的观点表示认同：“前期，九号机器人还是在扩大市场的覆盖面，更像是卖硬件的厂商，缺乏生态链的衍生，可能更多的是在黑科技体验与极客式的存在感上进行市场孵化。”

从产品层面看，2016年-2018年，该公司智能电动平衡车、智能电动滑板车两个系列产品的合计销售收入均占总营收的95%以上。值得注意的是，电动平衡车、电动滑板车在2017年公司整体营收中分别贡献了74.49%和24.78%的比例，到了2018年，比例变为了29.14%和66.46%，其主营业务布局领域波动较大。

与此同时，据记者了解，电动平衡车、滑板车并不符合我国机动车安全标准，也不在非机动车产品目录内。北京、上海等省市已针对平衡车、滑板车上路出台了明确的禁止性条款。

从渠道方面来看，九号机器人的主要销售额来自于线下，这部分销售额占比在95%以上。招股书显示，在线下销售中，小米为独家分销商;2016年至2018年，九号机器人与小米集团发生的关联销售交易金额分别为6.4亿元、10.1亿元、24.3亿元，分别占其当期营收的55.7%、73.8%及57.3%。

业内人士表示，九号机器人来自于小米的分销销售占比一直维持在55%以上，对小米集团存在较大的单一客户依赖风险。

同时，业内人士认为，智能消费设备制造行业是技术密集型、资金密集型行业，技术和资金门槛较高，此类企业需要大量的研发投入。而在研发方面，2016年-2018年九号机器人的研发投入从7000万元增至1.2亿元，但其金额占营收的比例却从6%降至2.9%。

海外业务受阻，上市之路一波三折

九号机器人创立于2014年，注册地位于开曼群岛，虽然九号机器人是一家境外公司，但其业务经营主要在境内进行。

该公司官网对其融资信息进行了说明：2014年10月，九号机器人获得小米、红杉、华山、顺为等资本共同注资8000余万美金;一年后，完成来自Intel和新加坡主权基金6000万美金的B轮融资;随后，在2017年10月，完成来自国投创新投资管理有限公司旗下管理的基金及中国移动创新产业基金的1亿美金C轮融资。

在此期间的2015年，九号机器人全资收购了平衡车企Segway。后者是电动平衡车行业的鼻祖级企业，在该领域拥有1000余项专利产权。然而，2001年成立的Segway却经历了三次被转卖，最后一次是被九号机器人收购。

九号机器人CEO高禄峰曾在接受媒体采访时谈及收购的原因，他表示彼时核心是希望扫清上市过程中关于专利等方面的障碍，并将产品、渠道等做进一步整合;另一方面，Segway在海外的知名度也有利于九号机器人拓展海外市场。

然而，这场被认为是“蛇吞象”的并购并未使九号机器人海外市场平衡车的销售情况出现明显增长。2016年-2018年度，其全球平衡车产品的营收由11.3亿元增至12.3亿元，三年间的增长率仅为8.8%，甚至在2017年出现了明显滑坡。

除了海外业务不如预期，九号机器人的上市之路也是一波三折，走得着实坎坷。

据了解，九号机器人是国内首家尝试以“CDR”方式登陆科创版的企业，去年4月提交了招股书后不到一个月便被按下“暂停键”，原因是九号机器人在去年4月上旬计划将投资者持有的优先股转换为普通股;根据上交所科创板股票上市问答相关要求，九号机器人必须补件，增加一期的审计报告(截至2019年6月30日)。由此，九号机器人也成为科创板首例中止审核企业。直至四个月后，九号机器人上市的审核状态才由“中止”变更为“已受理”。

尽管当前九号机器人还未有明确的上市细节，但业内人士对其未来的上市情况持积极态度。丁少将表示：“科创版上市需要满足监管机构的一系列条件，包括真实的财务数据和透明的股权信息等，相信经过沟通九号机器人可以正常上市。”

入局两轮电动车领域，智能化问题待解

2019年12月17日，九号机器人首次发布了电动自行车、电动摩托车等智能电动车新品。值得注意的是，与很多初步入局者“单产品线”打法不同的是，九号机器人的电动车新品基本覆盖了电动车的全产品线。

谈及为何要进入电动车领域，高禄峰曾对媒体表示，大环境上特斯拉把18650电芯推向规模化应用后，目前是短交通行业重大跃迁的时机;另一方面，国家出台了新国标，也产生了新的市场机会。

然而在其新品发布当晚，九号机器人与小牛电动创始人便在社交网络互撕起来。小牛电动创始人胡依林表示，九号机器人在其发布会上对标小牛6年前的产品触碰了他的底线;九号机器人方面则反击称，其竞争对手是技术天花板，而不是现存的任何友商。

据了解，2019年4月，新国标正式落地施行，锂电池取代铅酸电池，电摩资质、3C认证成必须，电动(摩托)车无牌照时代终结。新国标的实施吸引了传统电动车企与互联网企业的争相入局，业内人士表示，新老势力碰撞，赛道已异常拥挤，电动车产业或将面临新一轮洗牌。

据悉，随着新国标的落地实施，雅迪推出167款新国标车型，电动自行车60款，电摩、轻摩总共107款。而在新国标实施之后，小牛电动销量呈现出明显的上涨趋势，2019年Q1、Q2、Q3销量分别为6.6万辆、9.9万辆、14.9万辆。

张书乐表示：“九号机器人布局两轮电动车，或许是想把智能、黑科技的技术带入到该领域。而在两轮电动车领域，老玩家在技术上的优势并不是很明显。”

与此同时，丁少将表示：“九号机器人的优势还是在智能化技术积累运用以及对用户需求的更敏锐把握上;与传统两轮电动车企业相比，制造方面的积累和线下渠道的布局方面，可能会相对欠缺一些。”

高禄峰在接受媒体采访时表示，接下来的三年之内，智能化应会成为电动车行业的标配。

近年来，两轮电动车行业的确呈现出智能化趋势。然而，业内人士表示，两轮电动车智能化的初衷是防盗，随着行业的发展，智能化演变为行程记录与分析，而两轮电动车要想真正实现智能化并非易事。