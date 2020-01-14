物美强推多点APP遭老年人“diss”：不下载就无法解锁超市手推车

IT之家1月14日消息 据国内媒体报道，有记者发现物美超市存在强推购物软件“多点app”的现象。用户如果没有下载该软件就不能使用超市购物手推车，这也是老年人群体广为诟病的一点。

不过物美超市管理人员表示，超市营业员会为没有带手机或者拒绝下载“多点app”的用户扫码开锁取车，顾客也可以使用超市里的拉杆筐。该名工作人员表示，加入多点App推广“主要的是为了打开限制购物车的围栏，方便顾客推着购物车到停车场”，不过对于“不下载软件就用不了购物车”的规定该名工作人员并没有阐明原因。

有业内人士表示，超市强制使用APP侵犯了消费者的合法权益，对于不擅长使用智能手机或不愿下载新应用的消费者，尤其是老年人群体构成了不利影响。

值得注意的是去年APP治理工作组发布了《关于61款App存在收集使用个人信息问题的通告》中提到，多点(v4.2.5)存在未经用户同意收集设备mac地址、以默认选择同意隐私政策的非明示方式征求用户同意、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道等问题。

“多点APP”运营主体多点新鲜（北京）电子商务有限公司曾表示，公司已有专门小组负责按照监管部门要求定期自查，若问题属实一定会配合积极整改，如果不存在相关问题，也会及时向监管部门汇报。