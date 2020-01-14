macOS Catalina将会加入专业模式，那不如再加个低功耗模式

今天，外媒9to5Mac在最新的macOS 10.15.3 Beta中发现了一些证据，这些证据透露苹果正在为其桌面系统开发「专业模式」功能，以提高便携式Mac的性能。此功能说白了就是以电池续航和风扇噪音为代价来提高Mac的性能。

虽然我们很乐意看到macOS具备此功能，不过既然有「专业模式」，也应该为另一批用户加上「低功耗模式」，功能和专业模式反过来，作用是某些情况下用来盐城MacBook续航。

牺牲电池的专业模式

根据macOS Catalina 10.15.3测试版中发现的代码，Pro Mode将是一个新设置，可由用户打开和关闭。启用专业模式后，代码描述是“应用程序的运行速度可能更快，但电池寿命可能缩短，风扇噪音可能会增加”。

推测Pro Mode与macOS电源管理系统有关，它可以绕过默认情况下为减少能耗而设置的一些限制。专业模式并不会给你的MacBook带来什么「超级功能」，只是突破苹果自己原本的电源管理机制而已。

由于事关电源管理，该模式应该只会出现在MacBook上。当用户启用专业模式，则将大大减少MacBook续航力，当然，或许能享受类似于一键超频的效果。而台式Mac上就不会有这个效果了。

对很多MacBook用户而言，专业模式当然很有用，但是说实话，随着内部硬件的不断堆高，如今大部分的移动使用场景都很难达到15、16英寸MacBook Pro的性能极限了。

那么换一个角度，如果用户更需要的是进一步延长电池寿命，那苹果是否要为MacBook加入一个「低功耗模式」？

长续航的低功耗模式

低功耗模式大家都不陌生，它是iOS的主要功能之一，当电池电量不足时，系统会减少iPhone的后台活动和部分网络活动，并且接管对屏幕亮度的控制。

用户对低功耗模式的使用态度并不一致，有些人选择在iPhone降至80%电量以下时立即启用它，有的人要等到iPhone降到20%电量以下才会启用，当然，也有些人根本懒得去开低功耗模式，因为他们习惯低电量就赶紧充电。

但你不能否认，低功耗模式为一些特殊情况下的应急起到很大作用，比如长时间户外行动。

macOS上没有这样的低功耗模式切换。想要降低功耗，我们一般做的是关闭一些吃性能的软件和应用，但这都不是系统级的操作。

如果macOS能加入低功耗模式，它的最基本功能当然和iOS上的低功耗模式差不多：降低屏幕亮度，调整自动调光设置以及防止后台下载和软件更新。

当然，这毕竟是个桌面系统，它当然可以更高级一点。例如，在Mac上的「低功耗模式」可以快速查看哪些应用消耗的电量最多，并向用户提供关闭建议。低功耗模式还可以在不使用到某些硬件功能时智能地禁用它们，比如显卡。

在10.15.3测试版发布以前，早就有用户和媒体向苹果提出过macOS「专业模式」和「低功耗模式」的需求，他们建议苹果可以为MacBook提供三个选项：「低功耗模式」，「标准模式」和「专业模式」。每个模式都有特定的用途：「低功耗模式」可以延长电池续航，而「专业模式」可以不考虑电池和原始功率来增强性能，「标准模式」则平衡于两者之间。

你认为给macOS加上这样模式的选择有必要吗？如果有，你的大部分使用场景会更倾向于启用哪一种模式？