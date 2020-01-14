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今年你可以在更多地方用上苹果“Apple Pay交通卡”了

2020/1/14 11:23:19来源：威锋网作者：MarcusKei责编：懒猫评论：

继「岭南通·羊城通」「岭南通·广佛通」和「深圳通」在去年12月份宣布将支持Apple Pay之后，最近北京市政交通一卡通也发布公告称，用户将可在今年稍后通过Apple Pay开通「京津冀互联互通卡」，用iPhone或Apple Watch搭乘地铁公交，目前已经在使用的北京一卡通仍可继续使用。

截止至2020年1月，Apple Pay交通卡在国内仅支持「北京一卡通」以及「上海交通卡」，但上海交通卡由于卡片特性的原因，支持的城市其实不局限于上海市，以下城市的部分公交系统也同样支持：太仓（公交）、金华（公交）、宜兴（公交）、宁波（公交）、绍兴（公交）、湖州（公交）、台州（公交）、常熟（公交）、昆山（公交）、江阴（公交）、淮安（公交）、启东、无锡（公交）、南通（公交）、泰州（公交）、长兴（公交）、舟山（公交）、嘉兴（公交）、义乌（公交）、温州（公交、轮渡）。

值得一提的是，从岭南通、深圳通、北京市政交通一卡通给出的公告来看，今年将加入到Apple Pay交通卡的「岭南通·羊城通」「岭南通·广佛通」「深圳通」和「京津冀互联互通卡」应该是全国交通一卡通版本，也就是说在其他省市印有「交通联合」标志的公交线路也同样适用。

至于乘车优惠，以「岭南通·羊城通」「岭南通·广佛通」为例，前者在广州市实行一个月内前十五次乘车95折，第十六次开始6折的优惠，后者则因不同线路、不同时间段而异，具体可以点击这里查看详细信息，但「岭南通·羊城通」「岭南通·广佛通」在省外其他城市刷卡时享受的优惠以交易当地的优惠政策为准。

举个例子，市民A持有全国交通一卡通版本的「岭南通·羊城通」，不仅可以在广州市以优惠价格搭乘地铁公交，也可以在包括北京、天津、石家庄在内的200多座城市使用（但是否享受乘车优惠，以当地政策为准），这样的「一卡全国通行」大大减少了办理多张交通卡的繁琐步骤。

目前，诸如日本、韩国等国家已经实现了「一张卡走遍全国」的目标，以由日本东部地区的主要铁路运营公司——JR东日本发行的一卡通「SUICA（西瓜卡）」为例，根据其官网提供的内容，这种一卡通不仅可以乘坐日本东部地区各个城市的地铁、城市通勤铁路和城际铁路，还可以在日本西部地区、北海道、九州、四国等地的大部分公共交通工具上使用。

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关键词：苹果Apple Pay

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