硅谷“皮条客”Epstein事件发酵，比尔·盖茨等千亿富豪难脱干系

几个月来，科技行业的亿万富翁们一直在对他们与基金经理Jeffrey Epstein之间的关系感到紧张，其中许多关系都集中在麻省理工的媒体实验室中。这是一家在硅谷很受欢迎的机构，与Epstein有一个隐秘的筹款关系。

但是，当Epstein今年夏天被捕时，从比尔·盖茨到雷德·霍夫曼，这些亿万富翁中有许多人并没有确切地透露他们与其的关系，也没有及时为媒体实验室在Epstein事件中的领导地位作辩护。

许多人希望，麻省理工学院聘请律师撰写的一份酝酿数月的外部报告，将最终解决这些问题。但当报告于周五发布时，其内容却回避了直接的答案和事实陈述，并最终未能解决有关硅谷放任Epstein所负责任的一些基本问题。

盖茨的一位代表没有回复记者的置评请求。霍夫曼的一位代表则提到了霍夫曼今年早些时候就他与Epstein的互动发表道歉。

先来说说盖茨。这位全球首富一直在淡化自己与Epstein的关系。但事实上盖茨是科技行业亿万富翁中与Epstein关系最紧密的人之一。

Epstein和盖茨是否有“业务关系”一直存在争议。2014年，盖茨确实向媒体实验室捐赠了200万美元。Ronan Farrow在一家媒体上报道称，帮助媒体实验室获得盖茨资金的人就是Epstein，内部记录显示，Epstein“指导”了这笔捐款，按照他的指示对该笔捐款进行了分配使用。

记录中写道：“盖茨是在一位不愿透露姓名的朋友的推荐下捐出了这笔款项。”

盖茨的助手否认了Epstein对这笔捐款的使用。但如果他真的这么做了，正如Farrow所报道的那样，这就提出了一种可能性，即盖茨在某种程度上参与了Epstein的形象重塑，并参与了一场不体面的掩盖行动。

但麻省理工学院的调查人员最终发布的这份报告几乎没有帮助确定这一事件的真实性。

麻省理工学院的律师在这份63页的报告中写道：“2014年，Epstein声称已安排微软联合创始人比尔·盖茨向媒体实验室提供200万美元的匿名捐款。但比尔·盖茨的代表告诉我们，盖茨断然否认Epstein与其捐赠有任何关系。”

简单地说，这就绕过了谁在说真话的问题，而把这个问题推向难以解决的自说自话。

当外媒询问参与报告的律师是否有意回避此事时，他们只是表示“我们没有看到任何证据”表明盖茨或盖茨的任何实体“是在Epstein先生的授意下捐款的”。他们使用了“没有证据”这种类似的语言来回应盖茨通过捐赠不属于作为微软创始人的钱来“洗白”Epstein的说法。

在这份报告中，麻省理工学院的调查人员并没有明确地说它没有发生，只是说他们没有看到任何证据。同时，这一声明必须与麻省理工的内部记录相一致，而后者至少提供了一些相反的证据。

虽然有很多理由怀疑Epstein和被解职的媒体实验室负责人Joi Ito的可信度，但也有很多理由让我们仔细审视盖茨和他的否认言论。

尽管盖茨的公开言论淡化了他与Epstein的关系，但《纽约时报》还是发现了许多两人私下会面的例子，更不用说盖茨的下属了。盖茨曾一度对同事们说，Epstein的生活方式“很有趣”，而当时Epstein已经是一名性犯罪者了。盖茨的一位发言人对《纽约时报》说，他的这一评论与Epstein骇人听闻的过去并无关系。

盖茨的一位发言人今年秋天告诉《纽约时报》：“比尔·盖茨后悔曾与Epstein会面，并认识到这样做是一个错误的决定。”

这让我们想到了另一位硅谷名人雷德·霍夫曼，他曾为Epstein向公众道歉。这位LinkedIn创始人和政治掮客通过媒体实验室与Epstein建立了联系，他也是后者的顾问委员会成员。霍夫曼帮助媒体实验室筹集资金，包括与这位性犯罪者一同进行募捐集会。

霍夫曼说：“通过同意参加任何有Epstein在场的筹款活动，我帮助其修复了他的声誉，并使不公正永久化。对此，我深感遗憾。”

霍夫曼表示，当初他为Epstein担保，是因为他被告知Epstein已经通过了麻省理工学院的审查程序。2015年，他甚至邀请Epstein到帕洛阿尔托与马克·扎克伯格、埃隆·马斯克和彼得·泰尔等人共进晚餐。

那是霍夫曼最后一次见到Epstein。但就在去年8月，霍夫曼还强烈支持Ito和他对Epstein事件进行处理。霍夫曼直到9月份Farrow的报道发布之后才发表道歉。

来自麻省理工学院的这份新报告清楚地表明，霍夫曼和Epstein多年来还有其他互动。2013年7月，Epstein访问了麻省理工学院，与霍夫曼等人会面。当时霍夫曼继续替Epstein担任顾问。

报告中写道：“2016年7月，Ito曾向霍夫曼征求意见，看是否允许Epstein参加一个有很多人参加的会议（有猜测或许是媒体实验室主管的宣布会议），并表示这些人可能见到Epstein并知道他参与媒体实验室。”

但他们没有写的是当时霍夫曼对Ito的建议是什么。这是我们仍然需要知道的许多事情之一，以充分解释硅谷在Epstein事件中的串通一气。