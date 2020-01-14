年前一天100张海报逼走设计师，AI：我还能再打200个！

还没有从“以后20后看90后就像90后看60后”的新年悲伤气氛中晃过神来？设计师们就更惨了，平时事情一大堆就不说了，年底工作量不减反增，活活把一个天真活泼的90后给逼成了60后！

文摘菌之前慰问了一下设计师朋友，他说设计一张海报打开五六个浏览器都算事小，要在好几十个网页来回切换，一张一张地手动挑选差不多的图片，费时又伤眼。

这样已经够悲惨了，还要面对甲方爸爸和上司的连环夺命call，“视觉冲击不够”、“方案太老套”、“不够创新”、“太想当然了”……

▲设计师日常

要是这样，咬咬牙也就坚持下来了，毕竟都快过大年了，什么事不能年后再说呢。

但是上周某企业被曝“职场虐待”，就让设计师们的新年过不好了。根据聊天记录截图来看，该企业创始人要求设计师“初一到初八每天100张海报，配文字”，对此设计师的回复是“每天上班时间7小时，一天一百张，三分钟出一张图？我baidu去下载都做不到一天一百张”。这显然已经不是“再写一版”就能搞定的问题了。

这件事不仅引起设计师们连倒苦水，不少路人也表示“这是故意找茬年前逼人走”。

目前，设计师恶搞创始人的海报已经传疯，100张的量肯定是有了，甚至还有人做了一个小游戏，模拟了这场“海报风波”。

玩笑归玩笑，虽然这次上司的要求的确过分，但这也给我们提了一个醒，并非所有的工作任务都一定要自己手把手完成，巧用工具可以大幅度提高工作效率。

就以此事为例，文摘菌在这里就是要告诉大家，一天100张海报根本不在话下，再来100张也完全没问题！

当然，这可不能手工操作，否则只是去baidu下载海报都来不及，为何向AI求助一下，就像俗话说的“取人之长补己之短”，最飒的难道不是往上司办公室扔去一百张海报草稿，然后潇洒转头，留下一句“老娘不干了”吗？

海报速成，淘宝有“AI鹿班”

说到海报，必定逃不过电商。

在商品和消费者被屏幕隔开的视觉时代，商家需要用图片和视频展示商品，消费者的选择也严重依赖于图片。因此，海报的制作成为能否吸引消费者的决胜点。

但是，制作一张海报可不是这么容易的事，设计师不仅需要根据商品的信息进行个性化设计，还要保证吸引眼球，况且设计师价格也不低，文摘菌随意在一家电商平台上进行了搜索，发现一张商业海报的价格达到了799元。

如果商家都是这样操作的话，那在宣传上投入的资金和时间也太大了。

早在2016年，淘宝就已经考虑到了这个技术缺口。那年淘宝推出了“AI鲁班”系统，据统计，当年双十一有1.7亿张海报banner都是由“AI鲁班”设计，约等于每秒做了8000张，如果全部依赖设计师手动操作的话，假设每张图需要20分钟，也不过就需要100个设计师连续做个小300年罢了。

而且，注意到，用一时间内在淘宝出现的海报banner是不一样的，“AI鲁班”带来的直接结果就是商品的点击率提升了100%。

到了2017年，“AI鲁班”的设计水平进一步提升，该系统学习了百万级的设计师创意内容，拥有演变出上亿级的设计能力。至于速度，“AI鲁班”已经能一天制作4000万张海报，没有一张带重样的。

比如，“AI鲁班”在学习了SKII的品牌设计风格后，通过手动输入商品和文案，就会自动匹配素材生产相应设计海报，整个过程一键搞定，动作神速。

2018年， 在第七届UCAN用户体验设计论坛上，“AI鲁班”正式改名为“AI鹿班”。据“AI鹿班”创始人乐乘表示，“AI鹿班”在设计能力上的提升，不只表现在设计淘宝的宣传海报，还可以向其他公司和行业进行输出，“共享”设计能力。

2019年的双十一，“AI鹿班”火力全开，制作海报10亿张，针对新老客户、不同季节、不同性别，设计了不同的专属海报图。

据了解，“AI鹿班”由学习网络，行动器，评估网络三部分组成，其原理是AI算法和大数据训练，机器学习设计，输出设计能力。也就是，通过将人的设计转化为设计的数据，再将数据变为某种模型，这个模型可以进行运算，运算之后再评估，评估打分之后，再进行运算的迭代。

不过说白了，通过超级计算机建立设计模型，把基于规则的东西转换成基于数据和统计的东西，这不就是设计框架嘛。比如说，甲方爸爸常用的“清凉感”是什么组成的，浅色？花朵？海边？“AI鹿班”能根据关键词在素材库中抓取元素进行组合，然后评估，评估系统先经过了人工输入评分标准，最终完成设计要求。

手工设计没灵感？还有神器来助攻

当然，如果在设计上不想完全依赖AI，就只能自己动手了。

其实，平时勤加练习，设计海报的速度也会大大提升。不过，在紧要关头，设计灵感可不是说来就来，往往这个时候有，下一秒就没了。

怎么抓住灵感？这个谷歌、英伟达也都帮你想好了，他们都推出了神器助攻设计师，画纸上随意画上两笔，就能生成一张海报级大片，简直是无灵感福音。

谷歌在2017年推出了这款名为AutoDraw的人工智能绘画工具，支持手机、平板、PC、浏览器多端使用。当开启程序后，你将有20秒绘画时间，绘画时神经网络会实时判断绘画内容，最后让你确认猜测结果是否正确。说得直白一点就是“你画我猜”AI版。

互动过程中不仅绘画者的技能可以逐渐提升，同时程序也会随着时间和输入内容提高学习能力。

现在，AutoDraw除了能根据画迹判断绘画内容，还能帮助把图案改得更专业更好看！修改而成的插图是邀请各地艺术家预先绘制而成，只需简单勾勒，AutoDraw会建议修改相关图案，一点立即套用。

官方链接如下：

https://www.autodraw.com/

如果说AutoDraw适用人群是初级绘画小白的话，那么英伟达的这款GauGAN瞄准的就是中高级绘画人群了。

GauGAN是英伟达在2019年3月的GPU技术大会（GTC）公布的一种生成对抗性AI系统，用户可以利用GauGAN创建实际不存在的风景图像。说到GauGAN这个名字，也是小有来头，除了是“生成对抗网络”的英文缩写外，顺便还致敬了一下印象派画家高更，从简笔画秒变大片，这个过程也还蛮“印象派”的（不是）。

在GTC上英伟达称，GauGAN相关研究是在之前Pix2PixHD基础上进行的改进，新模型的参数较少，可生成的图像选项较多。训练数据是英伟达从Flickr收集的，包含100万张图片。

用户在操作的时候，只需使用画笔在画布上简单描绘几笔，模型在相应位置就能生成真实图像，生成内容与场景其余部分毫无违和感，简直就是马良神笔。该模型已经学习掌握了180多个目标之间的关系，包括雪地、树木、水流、花草、灌木，丘陵和山脉等。

在同年下半年的Siggraph计算机视觉会议上，英伟达还对GauGAN进行了更新，更新后的版本上线了新的过滤功能，可以叠加上传照片的照明风格和样式。

新版GauGAN改进了Pix2PixHD系统。用户通过使用画笔和漆桶工具，以及河流，草地，岩石和云等功能标签，设计出逼真的景观图像，而且这些样式转移功能还可以动态修改颜色和美感，例如，显示温暖的夕阳光，或显示城市天际线的冷光。

同时，用户还能上传风景图像，GauGAN将其转换为分割图，描述对象位置的地图的细节，作为进一步艺术加工的基础。

“我们希望我们的研究可以产生更多影响，”英伟达说，“GauGAN为人们创造了一个表达想象力和创造力的渠道，让艺术家们更好地创作，更自由地发挥想象力。”

不管是AI自动生成海报，还是AI帮助你手动设计海报，AI赋能设计领域之后设计效率也得到了显著提高。

当然，说了这么多，文摘菌并不是鼓励大家对上司的任何无理要求都有求必应，只是想借此告诉大家，不仅是设计师们，还有更多的行业，在AI已经全面赋能的时代，只要利用好AI这个工具，平时工作简直轻松愉快，上司还舍得放这条大鱼走吗？