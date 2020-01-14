生发棒球帽、宿醉手环、蚊子探测器，今年CES上的那些“智障”产品

在拉斯维加斯举行的CES已经过去一周了，超过4500个参展商展示了成千上万的产品，其中各种酷炫的新科技产品赚足了眼球。



然而，也有一些“宛若智障”的产品，你说它有用吧，好像也没什么用；你说它没用吧，好像有那么点用，但是不管实用效果如何，解压效果确实可以，每天“吸”亿遍，生活快乐又健康。

程序员头发有希望了——激光生发帽

大家都听说过激光脱毛，但是，来自Boca Raton的HairMax公司展示了世界上第一台用激光治疗脱发和刺激头发生长的设备。

这已经是该公司第7项治疗秃顶的临床研究产品。该公司表示，这种帽子可以帮助你每平方英寸长出129根新头发。

尽管这个帽子还没有在中国发售，但是看了该公司官网上的质量体系经理的照片，呃……

拯救宿醉党——治头晕手环

熬夜了、喝多了不可怕，可怕的是第二天还要上班，头晕怎么办？

CES上Reliefband公司发布了一款可穿戴设备，看起来像手表。它们不仅可以治疗晕动病，还可以治疗宿醉、偏头痛、化疗引起的恶心，甚至包括孕吐，还可以作为术后手术止吐剂的辅助用品。

这年头，喝多了都能想办法去上班，看来也是一款老板们喜闻乐见的产品。

考研党的福音——“数字咖啡”

一家名为Luble的韩国公司发明了一款“数字咖啡”，其实是一个可以发出不同波长的波的灯。

如果你正在学习并且想要集中注意力，Luble会给你一种光明。如果你困了，想小睡一会儿，它会发出不同的光芒。该公司正在研究什么样的波长对人体有益，并称这种“以人为中心的照明”比一杯咖啡更能让你保持清醒。

想到前一阵考研刚结束，无数考研党表示学习的时候学不进去，晚上又焦虑的睡不着，他们大概需要这么一盏灯。

蚊子毁灭者——AI蚊子探测器

Bzigo公司花了几年时间研究如何发现嗡嗡作响的蚊子，然后发明了一款把人工智能和激光笔结合起来的产品。

它的摄像机扫描飞行或静止的物体，然后通过人工智能判别是不是蚊子，当它发现是一只蚊子并且它落在墙上的时候，它会用激光笔照射它。

然后，你就可以去拍死它了，当然，如果你养了一只猫，那么加上这么一款产品，你甚至拥有了一整套的蚊子“侦打一体系统”。

避免被熏倒——卫生间气味探测器

Charmin设计出了一个探测卫生间气味的探测器原型，可以嗅出你的卫生间的味道。如果探测到“不好”的气味，当你询问进入卫生间是否安全时，它会告诉你“不行”。

另外它还演示了一个卷纸机器人，当你坐在马桶的时候可以给你带上一卷厕纸，还有一个带有虚拟现实头盔的厕所，边上厕所可以边打VR游戏，怎么说呢？好是好，就是废腿。

好了，以上就是五款CES上非常有意思的小发明，尽管其实用性还待考证，但是论脑洞，大概可以在4500个参展商展示的成千上万的产品中名列前茅。