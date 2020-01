时隔28年重回CES，苹果意欲何为？

很难想象,对苹果这样一家以硬件为主的科技公司,竟然缺席CES长达28年之久。但惊讶之余似乎又可以找到很多苹果不参与的理由:用户数量足够大,市场增长稳定,不用做广告也能赚得盆满钵满……

只不过「圣人」也无法免俗。2019年,苹果在拉斯维加斯会展中心一侧的Spring Hill万豪酒店外墙上挂出巨幅广告,用「What happens on your iPhone, stays on your iPhone」的口号重申了自己在隐私问题上的立场。如果说这种「碰瓷式」的宣传只是苹果回归CES的预热,派出主管全球隐私事务的高级总监亲自上阵,则像是另一种高调式的PR,告诉大家无需担心和苹果相关的硬件产品的信息安全问题。

只不过相比谷歌搭出的规模更大的展位,以及利用汽车业务成功跻身北馆的亚马逊,苹果在今年CES现场的存在感稍微还是弱了那么一些。不过作为改变了一个时代的创新者,苹果的存在,真正有价值的地方在于它不断推陈出新的能力,即便是雷同的功能,也会产生截然不同的用户体验。而在大家已经做好「抛弃」个人隐私觉悟的同时,苹果却反其道而行,在恰到好处的时机重申了对隐私问题的看法,还节省了一大笔昂贵的广告费。

之前有一首网络歌曲,「不要迷恋哥,哥只是一个传说」。虽然离成为传说还早得很,但苹果的一丝一毫举动都牵动着行业上下的神经,即便「隐身」徐行,激起的尘埃依旧无法被轻易忽略。

iPhone上发生的事,留在iPhone上

在美国时间1月7日下午一场主题为「隐私」的圆桌讨论上,苹果负责全球隐私事务的高级总监Jane Horvath现身。一同参与到话题讨论中的,还包括Facebook首席隐私官Erin Egan,宝洁全球隐私官Susan Shook以及来自联邦贸易委员会FTC的Rebecca Slaughter。

「在苹果,我们定义隐私的方式是把控制权交给用户。」Jane Horvath表示,「他们既拥有数据的控制权,同时也拥有数据的使用权。」

这样官方的回答肯定无法得到现场媒体和观众的认同。有人提出质疑,希望Jane Horvath详细介绍下苹果防止第三方应用窃取用户数据的措施。对此,她回答道,「我们几乎每周都会对现有的数据进行评估,确保iOS系统不会过度使用消费者的数据,这个过程中还涉及到利用数据样本抽样的方式,避免系统过渡搜集用户的重要数据。」

至于大家关心的第三方应用,Horvath表示苹果目前设置了开发者引导、用户告知以及其他技术手段,将消费者的数据与第三方应用区隔开来。只有经过用户的同意,iOS系统才会开发API将地理位置等信息传输给第三方使用。

▲英国《卫报》曾披露称Siri涉嫌泄漏用户隐私| SlashGear

而除了第三方应用的安全问题外,很多时候用户会担心自己的手机信息会被政府截取。对此,Horvath指出,「苹果不会轻易破解用户iPhone,因为个人手机中储存着大量敏感信息,比如金融交易相关的,健康相关的等等。一旦iPhone丢失,我们首先需要保证的是用户数据不会被其他人获取。」

现场,还有人问及对消费者隐私保护的问题,因为之前英国《卫报》曾披露称Siri涉嫌泄漏用户隐私,称「苹果公司的承包商经常需要截取用户的语音数据,利用其优化Siri的使用体验。」很快,苹果公司发表声明,表示只有不到1%的信息会被用于优化服务。两个月后,苹果宣布暂停Siri的人工评审项目。

所以,现场有记者问道,「苹果自身如何去保护用户隐私?」,Horvath表示苹果至今没有找到所谓十全十美的方法,能力有限做得不够,今后会在这个方面进行多种尝试多种努力。

最后Horvath也谈到了目前互联网平台对大数据过度使用的情况。因为人工智能的推荐服务很多时候需要大量的数据进行训练,比如电商、广告等业务都需要获得足够多的用户信息才能进行实现精准投放和推荐。Horvath指出,苹果希望实现「小数据、大能力」,即如何以更少的数据实现个性化服务的用户触达。

▲苹果官网上有一页专门介绍公司在用户隐私保护上的措施| Apple

她介绍了苹果遵守的一些既定的规程和策略:

首先,只抓取和用户需求相关的数据。比如用户向Siri询问天气或附近的商店信息时,系统只会提取当前的地理位置信息;

其次,遮掉数据中涉及的个人隐私内容。譬如储存emoji表情、拍摄人脸照片时,iOS会主动在数据生成时加入「噪声」,掩盖掉这些操作中涉及的个人信息。而在苹果系统的默认设置中,Siri和地图应用都是随机标识的机制,不会追踪某个具体的账户;

「苹果的每一款产品在设计之初,都会有专门的律师团队和工程师一起讨论,我们的目的是将数据的控制和使用权真正让用户进行掌控。」Horvath总结称。

正如美国联邦贸易委员会FTC的高管Slaughter所说,电子产品/互联网如此高速发展的今天,如何善意利用用户数据,保护消费者隐私是所有大公司都必须践行的责任和义务,但本身这个问题又很复杂,绝非以一己之力或者短期内可以形成有共识的解决方案。不过在CES这样的场合,能够郑重地讨论这个问题,对整个行业而言已经是重大的进步。

重拾智能家居的信心?

1992年,时任苹果CEO John Sculley在芝加哥举办的CES国际消费电子展上发布了世界上第一款掌上电脑PDA,取名为「Newton」。时隔28年,苹果首次以官方的身份出现在CES现场,只不过这次探讨的是隐私,却没有任何新品发布。

▲苹果前CEO John Sculley手持世界上第一款掌上电脑PDA | TIME

不过苹果的算盘其实打得挺好,一方面通过高管的出口发声,表明其在保护用户数据隐私上的坚定立场,同时将智能家居平台HomeKit再次推到台前,「悄无声息」地拿下了一家又一家厂商。

据外媒不完全统计,今年在CES上发布的支持苹果HomeKit平台的智能家居新产品数量超过了30种,同时还有部分公司宣布旗下部分智能家居助手产品将与Siri进行适配。去年的消费电子展上,法国公司Netatmo推出了可适配HomeKit的智能视频门铃,今年它则带来了一款利用物理近场通讯钥匙来开门的智能门锁系统,这款新品同样支持HomeKit平台。

▲Netatmo 利用物理近场通讯钥匙开门的智能门锁系统

虽然发布已经有近5年的时间,但HomeKit于苹果而言还算不上是成功的业务,相比亚马逊的Alexa而言,发展速度十分缓慢。不过苹果今年已经决定在智能家居业务上发力,2月份将微软前高管Sam Jadallah招入麾下,10月份则有更多的人才进入,目的是对整个智能家居业务进行重组。但想要达到匹敌亚马逊Alexa类似的前进速度,可能苹果还要更耐心一些。据彭博社披露的数据,苹果HomeKit生态中仅有450款产品。

相比之下,谷歌之前发布的官方数据显示,目前有超过1000个品牌的1000余款智能设备接入了Google Assistant,而亚马逊生态中的产品数量则高达8.5万台。

▲支持亚马逊Alexa的智能家居产品|彭博社

所以对苹果而言,要想与谷歌、亚马逊具备抗衡的实力,2020年最紧要的任务是进行智能家居业务的重组。其中可行性的措施,包括但不限于「更快地动起来,不惜一切代价将尽可能多的产品接入到HomeKit平台中,而且要想办法让iPhone用户感受到HomeKit平台的魅力。」

2019年的消费电子展上,外媒MacWorld对苹果HomeKit的评价是「2019 CES的一匹黑马」,因为你会发现越来越多的公司开始提供支持HomeKit平台的智能家居产品,这是一个好现象。

▲苹果HomePod是自家产品中唯一支持HomeKit平台的产品

去年12月,苹果、亚马逊、谷歌以及Zigbee联盟下的宜家、恩智浦、三星SmartThings和Signify(飞利浦照明)等智能家居设备企业宣布达成合作,共同组建「Connected Home Over IP,简称CHIP」的联盟,计划开发和制订一套基于IP协议的智能家居连接标准。

苹果已经「部分」开源了HomeKit ADK,并且提供HomeKit附件协议,允许开发人员设计非商业智能家居配件。因为CHIP宣称将取众人之所长,所以HomeKit ADK想必会被纳入新标准去。这也充分显示了苹果想在智能家居市场打一场翻身仗的决心。

苹果、亚马逊、谷歌等智能家居设备企业共同组建「Connected Home Over IP,简称CHIP」联盟

如果只是把CES当做新品发布的行业展会来看,可能我们对CES的理解还有些狭义。苹果从来不喜欢按常理出牌,重回CES不是为了发布新产品,它似乎更多地是在传达一种理念和诉求:对用户隐私的保护是消费者可以放心使用其产品的基础,而要推动智能家居产品上量,除了要说服第三方厂商,更要说服消费者买单。

从去年的巨幅海报,到今年高管出动口播「隐私保护」的理念,苹果似乎已经为下一步智能家居产品的扩张打好了舆论基础。只不过HomeKit从推出后还没有出现过良好的增量表现,合作的品牌也屈指可数。

2020年,苹果如果想让HomePod的智能体验衍生到消费者生活中更广的维度,必须要好好努力了。