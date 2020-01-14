浪潮刘军：人工智能计算力是这个时代“免费的午餐”

1月14日消息，近日，浪潮AI业务举行年度盘点，浪潮信息副总裁、浪潮AI&HPC总经理刘军阐述了浪潮AI的技术和理念，并对技术趋势做出解读。

刘军表示，浪潮AI2019财年非常重要的理念就是元脑，浪潮的人工智能业务及后续围绕元脑的产品、生态都是通过它来开展。他谈到“人工智能计算是未来核心的计算力，计算力是生产力，在计算力里面人工智能又是未来核心的计算力。”

他还指出，浪潮的AI发展尤为关注产业发展，并提出“AI产业化”和“产业AI化”的概念，产业AI化就是如何把AI和实体经济和传统产业更进一步的去结合，这是万亿级的市场。“我们看到这是未来更大的机会，在这里面AI计算力对于产业AI化具有更加重要的意义。”

而在“AI产业化”方面，我们看到的语音识别、语言处理所演化出来的智能音箱、翻译机是AI产业化的典型代表，怎么把领先的AI技术变成一个产品，形成一个产业，这是AI产业化，也有着千亿规模的市场。

对于浪潮AI来说，刘军谈到，我们要做的是完整的生态，作为支撑产业的基础，他表示在市场方面，浪潮的人工智能服务器已经是连续三年在中国市场份额超过50%。在技术上面，在推动开发和标准上面做很多工作，人工智能专利这去年排在第4位——第一名是百度，第二名腾讯，第三名微软，第四名浪潮，第五名华为。

刘军进一步指出，浪潮做生态非常重视合作伙伴，并且把大家称为左手伙伴和右手伙伴，左手伙伴是具备AI能力的科技公司，右手伙伴则具备落地能力，整体方案交付能力，这两类伙伴怎么能够协同起来，恰恰这两类伙伴和浪潮的交集都很深，所以浪潮就自然成为生态的节点，“概括起来就是左手伙伴提供框架、模型、数据、AI服务，右边是各类行业解决方案的落地，这是元脑生态的构想。”

值得一提的是，为了方便生态伙伴和开发者，浪潮AI还推出了AI计算平台、AI资源平台、AI算法工具平台等三个技术平台作为支撑。

刘军最后表示，AI时代就是随着计算力的提升，AI能获得惊人的进步，这就是计算力带给这个时代最大的一个意义，“这是免费的午餐”。