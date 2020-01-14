美国网红主播也疯狂，全家老少齐上阵

北京时间1月14日消息，对于更喜欢勒布朗·詹姆士（LeBron James，美国NBA球队洛杉矶湖人队著名球员）还是Tfue？9岁的盖伊·戴顿（Guy Dadon）给出了不同的答案。

▲美国网红游戏主播Tfue

妈妈刚刚说出“勒布”两个字，就被戴顿打断了，“Tfue”。

这让妈妈一脸懵圈，“Tfue是谁？”

考虑到詹姆士的知名度，妈妈的懵圈是可以理解的。

但在年龄更小的人群中，一种全新类型的明星更有吸引力，而特纳·坦尼（Turner Tenney）——被其粉丝亲切地称作Tfue——无疑是其中的佼佼者，他是Twitch上观众最多的游戏玩家和主播。

22岁的Tfue，是玩《堡垒之夜》玩得最好的玩家之一。在粉丝心目中，他出色的游戏技能和傲慢的态度都成了优点，把他捧为最红的网红之一。

Tfue的视频观看量达到13亿次，并赢得逾60万美元奖金，为各大游戏公司宣传游戏也给他带来了6位数收入。据估计目前Tfue个人财富达到7位数，虽然与詹姆士这样的明星相比不值一提，但对于从来没有想过玩游戏也能成为一种职业的普罗大众来说，还是令人震惊的。Tfue的同行还签订了赞助合同，甚至有的与一家视频平台签订独家合作协议，收入据估计可能高达8位数。

Tfue的影响不仅仅局限于互联网。他去年起诉了帮助其吸粉的一家电竞机构，称合同不公平，在全美范围内引发了对网红这一新兴职业公平商业协议的大讨论。Tfue的家人也很给力，将在佛罗里达州成立一家帮助网红打造形象和吸粉的专门机构，这将有助于重塑主播职业的未来。

电竞主播文化并非是一种全新现象。不过，对于不习惯在Twitch、YouTube或Mixer上连续观看数小时直播节目，更喜欢在电视前或影院娱乐的人来说，电竞主播很容易被忽视。

对于不经常上网的人群来说，Tfue在不断发展变化的娱乐业的重要性还完全是个谜。但在更年轻的人群中，Tfue的名气不输于，甚至超过许多明星，虽然他的服饰与詹姆士等超级明星格格不入。

坐在童年时期居住的房子的房顶上，Tfue接受了《华盛顿邮报》采访，“游戏玩家、电竞主播、社交网红，自己可以给自己贴上许多不同标签，我还是原来的我”。

明星主播从这里起步

Tfue的父亲站在一辆校车车头上

Tfue的家位于佛罗里达州印第安盐滩，这座靠海的平房唯一可能会引起人们注意的，是附近停车位上经常停放有一辆警车以及一只长20英尺（6.1米）的塑料海豚。

就在奖金高达18.7万美元的《堡垒之夜》比赛前数小时，Tfue才睡眼惺忪地走出房间。他身穿体恤，脚上是一双古驰人字拖，手上戴着钻戒，笑眯眯地看着父亲。

他故作严肃地对父亲说，“谁安排的这次采访？”。父亲是Tfue的公关顾问。

Tfue的故作严肃表明他与家人关系融洽，以及家人对他网红生活的重要性。

Tfue是他随意为自己起的网民。Tfue的父母在他童年时期就离婚了。在问到他的求学经历时，Tfue说，“求学经历？我中学只上了一个星期，学校很糟糕，我就辍学了。我从未真正上过学，从技术上来讲，我是在家受的教育。”

父亲说，1988年的伊利诺伊州温尼卡校园枪击事件，使得他非常担心孩子们的安全，“14岁的小儿子利用在线教育软件自学”。在他的孩子中，只有老大亚历克斯接受了正规的学校教育。Tfue 25岁的哥哥杰克，在Youtube上也有数以百万计的粉丝。

父亲还说，“大海就是他们的学校，他们学会了专注”，孩子们从小就非常努力，他们在跳蚤市场上卖电视天线。

粉丝站在街道上，希望能看一眼Tfue及其哥哥

在年龄更小时，Tfue和他的兄弟们有两种独特爱好：电影制作和运动，“任何疯狂的事我都喜欢”。Tfue曾在冲浪比赛中拿过名次，是出色的滑板运动员。

父亲说，“特纳和杰克本来都可以成为专业的冲浪运动员。”

父亲以及彼此的支持，让特纳和杰克受益匪浅，在杰克12岁、特纳8岁时，两个人就开始拍摄视频。在网络视频普及后，这段经历使得他们获得了优势。特纳经常在哥哥的视频中出演角色。

杰克说，“第一段视频的观众，比我认识的人都多，这让我感到震惊，这也是我事业的开端。”

特纳表示，“我的朋友不多，主要与哥哥和他的朋友出去玩。”

杰克对弟弟的成功并不感到意外，“他总是会突然爆发，我们只是对特纳何时、如何或为什么会爆发感到好奇。”

借助新媒体，网红获得的曝光远远高于之前的明星。例如，对于喜爱的电影明星，电影爱好者每年在荧屏或采访类节目中能看到他们的时间不过数个小时，Tfue一天的曝光时间就超过了他们，通常情况下，他直播的时间是中午至晚上9时。Tfue的粉丝也在不断增长，尤其是在中学生中。

儿童在与Tfue有关联的大巴前拍照

在一段YouTube视频中，Tfue去商店时，多名儿童指着他大叫“Tfue”。在《堡垒之夜》比赛当天，杰克和他的朋友们在游行队伍中驾驶着《堡垒之夜》大巴，许多儿童跑向大巴——有的还拖着父母，希望能看到Tfue——当时正在家中训练。

尽管在自己家乡的知名度“冷热不均”，Tfue和他的主播同行的知名度还是很高的。虽然在大多数事情上电竞和视频主播都可以向前辈学习，但由于没有成熟的规则，Tfue需要不断地现学现卖。

与同行和东家的纠纷

上个月，满头金发小辨的杰克在看电视，电视在播放喜剧明星凯文·哈特（Kevin Hart）对游戏主播泰勒·布莱文斯（Tyler Blevins）的采访。父亲对节目不屑一顾，说Tfue本应获得相同的机遇——被《ESPN杂志》报道、上脱口秀节目《Ellen》和收入很高的赞助合同。

布莱文斯还是首位签订独家协议的大牌主播，去年离开Twitch跳槽微软Mixer平台。许多其他知名游戏主播也如法炮制，有的与Mixer签约，有的与YouTube、Facebook Gaming或Caffeine签约。Tfue仍然留在Twitch，布莱文斯离开后，他成为该平台上粉丝最多的主播，但没有签独家协议。

在谈到可能的独家主播协议时，父亲说，“我们拒绝了一些协议，特纳专注于做主播。”

Tfue和布莱文斯彼此认识，但不是朋友。Tfue说，“他不太喜欢我，因此我和他交往不多。”

Tfue在为直播作准备

虽然都是超级网红，但两者存在一些关键的区别。与更受企业认可的布莱文斯相比，Tfue更像是滚石乐队，而前者更像是甲壳虫乐队。

Tfue说，“我更像是黑武士，布莱文斯更像是天行者，更受儿童欢迎。”

但这并没有影响Tfue的吸金能力。2019年9月，他与艺电签订协议，在直播时玩《Madden》系列游戏，报酬是14万美元。

据父亲称，Tfue目前没有赞助商，走了一条不同的路。

Tfue说，“我喜欢做真实的自己，不想模仿他人，即使这意味着可以获得更多赞助，上不同的节目。愿意与我合作的人还是会与我合作。”

愿意与Tfue合作的首批机构之一是FaZe Clan。与FaZe Clan签约后，Tfue的成名之路于2018年春季末开始。Tfue将与FaZe Clan签约称之为“梦想成真”。据Social Blade的资料显示，Tfue的观看量开始达到6位数，甚至更多，在YouTube和Twitch上的粉丝迅速增长。他来到洛杉矶，居住在FaZe Clan提供的位于好莱坞山庄的豪宅中。当年夏季，他获得了巨大成功，观看量呈指数级增长。

Tfue把他的成功归结为多个因素，其中包括在《堡垒之夜》中战胜备受推崇的布莱文斯，以及获得有大量粉丝的知名游戏玩家Dakotaz和DrLupo的称赞。值得注意的是，在Tfue的“致谢名单”中没有FaZe Clan。

Tfue去年5月撕毁了与FaZe Clan的协议，两者的关系受到关注。Tfue称FaZe Clan贪得无厌，对自己的赞助费抽成80%。Tfue与FaZe Clan互撕引发业内有关主播公平合同的争议。与双方的法律纠纷一样，这一争议还没有偃旗息鼓，不过Tfue仍然与FaZe Clan旗下部分成员有合作。

FaZe Clan称，它只从Tfue身上赚了6万美元，Tfue显然对此颇有微词，“我知道它从我身上赚了许多钱。”

Tfue表示，与FaZe Clan闹掰的另外一个原因，是帮助知名度不太高的其他玩家争取更多权利。他还希望能更好地专注于提高自己的游戏技能。

Tfue的一些言行也引起争议。他曾两次被Twitch暂停，一次是因为在直播中使用“coon”——歧视黑人的一个词汇。Tfue在一段网络视频中为自己辩解说，他在直播中使用的“coon”指浣熊，因为对手的头像和行为都更像浣熊。他另外一次被Twitch暂停的原因没有披露。《堡垒之夜》发行商Epic Games，也曾因违犯与销售特许商品有关的最终用户协议对Tfue进行处罚。

在Twitch上发布的视频中，他为自己的不当言行表示了歉意。在另外一段视频中，他称受到Epic Games惩罚的原因在自己，“很显然，在有些情况下，我的一些言论是愚蠢的，虽然它们被曲解了”。

创办Tfue工作室，教授用户吸粉

Tfue购买一间仓库，计划成立工作室

尽管与FaZe Clan的纠纷尚未了结，Tfue的职业生涯似乎将进入一个崭新阶段。他的家人正在计划成立一间工作室，业务覆盖游戏直播等，Tfue和杰克将创作内容，并教授用户如何“打怪升级”。

为此，Tfue购买了一间占地1.6万平方英尺（1487平方米）的旧仓库。Tfue还在印第安盐滩自己购买了一处住宅。

这间仓库外边，陈列着《海绵宝宝》主角房子的模型、一辆毁坏的汽车和一辆蓝色大巴——Tfue的第一辆汽车。

Tfue家人的部分目的，是打造新型的游戏或直播培训机构，教授有资质的人学习如何涨粉。它还会开发网络课程。

在我国，也有许多培训班，教授用户如何在抖音、快手等平台上吸粉，只是价格不菲，而且效果没有保证。《南华早报》一名记者就在深圳报了一个这类培训班，2天时间收费高达8000元。

在许多方面，Tfue开创了这种文化和对游戏明星的预期：一天中大部分时间在室内玩游戏，但仍然会有焦虑，喜欢冲浪、钓鱼、飞碟射击等运动。

但Tfue指出，他不想成为“宅男”，希望“促使游戏玩家走出家门”。

Tfue跪在地上维修电脑硬盘

在一场《堡垒之夜》赛事当天上午，Tfue遭遇了危机。在比赛开赛前数小时，他的电脑出故障了。他跪在地上，摆弄一块硬盘，希望使系统恢复正常。

Tfue说，他的团队在这场比赛中的成绩是第七名，每名队员获得5625美元奖金，无论是名次还是收入都令人失望。