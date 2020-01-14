苹果年度影片《女儿》幕后：95%的镜头是手持拍摄

上周六，在上海环贸iapm苹果店内举行了一次Today at Apple特别活动之后，苹果公司在中国的年度影片《女儿》首映，这部影片的导演梅尔菲与摄影谢尔也亲自来到现场，跟观众互动，示范如何用iPhone拍摄影片。

在苹果店的活动之后，新浪数码跟本片的导演及摄影做进一步交流，谈《女儿》这部电影，以及它背后的更多细节。

为什么是重庆 ？

几天之前苹果公司放出《女儿》的预告片时，就有网友看出来，这次又是在重庆。之前两年，苹果的年度影片也均是在重庆拍摄的。他们似乎非常偏爱这个城市。

重庆是一个特点鲜明的城市

当被问及为什么又是重庆时？梅尔菲与谢尔一致认为，重庆是一个非常真实的城市。他们举例说，重庆有点像自己长大的地方纽约布鲁克林，未必有多么风光靓丽，但有很多美丽又个性鲜明的地方，它混合了“美”和“真实”，以及那些高架桥，非常独特，非常适合去表达《女儿》这部影片所需要表达的情绪。

iPhone给专业电影人带来了什么

当被问及使用iPhone拍摄与电影摄影机有何体验不同时，谢尔提到的第一点是体积。

这部片子的拍摄主体大部分是出租车上，常规的摄影机很难在其中施展。因此谢尔讲到，相对摄影机来讲，iPhone尺寸小，更贴近拍摄主题，例如片中周迅打开手套箱那个第一视角镜头。

架在车上拍行驶状态的iPhone

拍摄场景中体现iPhone夜拍+防抖能力

实际上，谢尔没讲到的还有这代新iPhone的夜景拍摄与防抖能力。前者其实我们在评测这款手机的时候重点提到过，苹果官方广告片也明显体现出了在夜间用它拍摄影像的能力。而防抖则重点体现在一些特殊镜头上，例如花絮中有个细节是谢尔趴在车上拍摄，利用到了iPhone的OIS光学防抖。

当然，iPhone也有自己的限制，例如在视频时候需要调整快门，景深等参数，这是在专业视频拍摄中遇到的挑战。

夜拍镜头

在拍摄影片时，iPhone没有像三分钟那样借助外界镜头，但也用到了稳定器等装置，但一般人没有这些设备能拍出这样的作品吗？谢尔说“可以”，他们在95%的时间没有采用任何外部设备，基本就是手持——在苹果放出的幕后花絮中，很多镜头甚至是谢尔用手机举着手机拍摄的，就像大多数一般用户的使用方式一样。即便是影片中少量的无人机镜头，也是人人都能买到的装备。谢尔是想说，对一般用户来讲，这些设备并不是问题，更重要的是一颗善于观察生活细节的心。

很多镜头连稳定器都没用

两个外国人如何理解中国人的春节情感

在影片结，周迅的一句“妈，我饿了”让无数人落泪，这是典型的中国式情感标点，而非西方人直接的“妈妈我爱你”。

作为一个美国人，梅尔菲如何理解并将这种东方式的情感表达在影片中？当新浪数码问到这个问题的时候，梅尔菲回答说，人类的情感是共同的。其准则是“尊重人性”，例如之前他电影《拍隐藏人物（Hidden Figures）》，也对肤色平权或女性革命的概念并不十分了解，但在尊重人性态度下，用自己的专业捕捉下来，呈现给观众，就会得到用户的理解。

这个方式，就是所有人都用iPhone拍视频的姿势

另外，梅尔菲透露，自己的母亲跟剧中周迅一样，也是单亲妈妈，因此他对影片中单亲妈妈的不易也能有更多理解。

最后梅尔菲和谢尔透露，整部影片拍摄耗时5天，但跟其他电影拍摄不同的是，这部影片没有明显的“开机时间”，他们几乎是一下飞机就开始拍了。他们为这部影片准备了10部iPhone，但其实到了最后，加上花絮部分，参与拍摄的有将近20部——因为工作人员每人都有iPhone，每人都可以掏出手机拍几个镜头。最终，最难的部分倒成了挑选素材，他们足足用了三个星期才完成后期剪辑，删掉了大量素材。

这个过程体现了“人人都能拍”这个过程，也是iPhone不断进化带来的必然结果。