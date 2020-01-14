Alphabet首席法务官涉性骚扰：抛售2亿美元股票，本月底卸任

据外媒报道，谷歌母公司Alphabet首席法务官David Drummond将于本月底辞职。他发表声明之际，Alphabet董事会刚刚结束了一项调查，内容涉及Alphabet如何处理性骚扰和不当行为的指控，包括Drummond与公司女性员工的关系。调查结果尚未公布，公司的一位发言人否认调查与Drummond的离开有关。

Drummond在谷歌工作了20年，是公司成立之初就在的元老级员工，并作为公司的首席律师帮助公司上市。长期以来，他一直被指控与公司的几名女性存在不正当关系。他的继续就职是谷歌现任和前任员工争论的焦点，这些员工对公司高层处理不当性行为的方式感到失望。在管理层正面临从气候变化到移民等一系列问题上越来越多的抗议之际，他的出现加剧了内部不满情绪。

2018年，《纽约时报》发表了一篇令人震惊的报道，称谷歌对办公室恋情的性骚扰指控和文化处理不当，Drummond就是其中之一。

这篇文章报道了Drummond与他的前法务部员工Jennifer Blakely的婚外情。Blakely称，随着Drummond事业的腾飞，自己也被赶出了公司。2019年8月，Blakely在外媒Medium的一篇帖子中披露了更多有关此事的细节，称Drummond在两人在一起期间有过多次婚外情，包括与谷歌的另一名同事，以及他故意违反职场关系的规则。

Drummond否认他与谷歌母公司Alphabet的任何其他人建立了不正当关系，除了Blakely。据报道，Drummond后来娶了另一个在谷歌法律部门工作的女人。

谷歌前员工Claire Stapleton是这场历史性的员工罢工的组织者之一，这次罢工是由员工领导的，目的是反对公司对性骚扰投诉的处理。Stapleton告诉外媒，Drummond仍屹立在管理链顶端，在某种程度上是罢工事件发生后一个流传已久的笑话。“这使得人们几乎不可能相信谷歌管理层会认真对待这些问题。”

谷歌的其他前员工，包括谷歌投资部门Google Ventures创始人、前高管Bill Maris，也同样不赞成继续雇用Drummond。Maris告诉外媒，“David Drummond是我离开谷歌的原因。我和谷歌就如何对待人有不同的想法。”

Drummond曾是谷歌的一名高管，他的离开也是谷歌继联合创始人Larry Page和Sergey Brin离开高管职位后，公司领导层发生重大变化的又一迹象。

近日，Drummond在发给同事的一份备忘录中宣布了自己的离职，多家媒体报道了这一消息，Alphabet发言人也证实了这一消息。备忘录的部分内容如下：“随着Larry和Sergey离开Alphabet的高管职位，公司正进入一个令人兴奋的新阶段。我相信，现在也是我为下一代领导人让位的最合适时机。”

Drummond在宣布离职之前一直在出售他在公司的股份。在过去的几个月里，Drummond已经卖出了数百万Alphabet的股票，这是一个预先安排好的交易计划的一部分。据报道，他仅在1月份就出售了价值2亿美元的Alphabet股票。

过去，谷歌曾因向被控性行为不当的高管提供数百万美元的离职补偿而受到审查。谷歌的一位发言人告诉外媒，Drummond并没有收到任何离职补偿。

在此之前，Drummond为在Alphabet与女性员工的行为以及他与Blakely过去的关系进行了辩护。“Jennifer和我在10年前分手，这不是什么秘密。人无完人，我为自己在其中的角色感到抱歉。”