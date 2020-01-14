“一天做100张图”的女老板，让我找到了AI时代人类保住饭碗的秘诀

还记得叫员工“一天出 100张图”的深圳飞跃旅行创始人王小琴吗？

因为此后的各种爆炸性新闻，这件事很快就被网民抛在了脑后。一星期过去了，她跟她的公司似乎没受到太大影响。

在正常上班时间内完成100张图，平均留给每张图的时间只有3分钟，让哪个人类来做都是天方夜谭。不过，用AI就可以了。

阿里巴巴的AI设计应用“鲁班”，2018年4月改名为“鹿班”，并向社会公众开放能力。成品图片零售价10元一张；大客户更可价格面议，量大从优。

市面上还有ARKIE等同类竞品。与此同时，微软小冰为服装企业提供了纺织面料设计平台，实现按需创作。

而AI批量生成创意，也不局限于海报长图。微软Office 365、WPS 2019以及锤子TNT都有“设计灵感”或类似功能，可以给定文字、图片等元素，自动生成幻灯片。微博云剪、腾讯AI自动剪辑工具、AlibabaWOOD等工具则提供了快速批量生产短视频的能力。

既然王老板的两位人类员工这么不争气，还把聊天记录放到网上，搞得满城风雨，那请AI代替他们来做设计似乎是理所当然的。AI可以24小时工作，任劳任怨，还不用交它的社保，也不用担心它搞个公众号整你。

这么好的事情，王老板会考虑吗？

社长经过一番深思熟虑，感觉事情并没有这么简单。

人类会不由自主地看低AI的创作

可能阻挡王老板使用AI做设计的第一个原因，是她很可能根本“看不起”AI的创作成果。就算再怎么精致，一听说是机器生成的，从气势上就先弱了三分。

尽管作为一门学科的美学经过长期发展，对艺术作品何谓美丑的判断，其实有一个学术性的标准，但人类作为一个整体的审美能力，则可能永远是个谜。

在美剧《欲望都市》中，一位来画廊参观的游客，误将墙上的灭火器当成了艺术品。

现实中，自从1917年杜尚将一个从商店买来的男用小便池签名，成为著名作品《泉》之后，类似的事情就没断过。

2015年，有人在参观纽约当代美术馆（MoMA）时将一只手套掉在地板上，经过的人们以为是展品，都小心翼翼地绕开。同一年，意大利一所美术馆的清洁工，直接将两位艺术家的装置作品当作垃圾清扫掉了，因为它们“看起来”就只是一堆喝光的空酒瓶而已。

去年12月，意大利艺术家卡特兰给出了避免上述惨剧的终极解决方案。他将一根香蕉和一个胶带卖出12万美元，并宣布，其中的香蕉如果被吃掉，只要由主人替换一个，这件艺术品就依然完好。

这些例子反映出人类审美标准的混乱和自我冲突，也说明人类无法通过一定的方法，来确定艺术品的各种参数，当然更不能确定其作者——除非有些作者会为作品融入强烈的个人风格。

（但是，风格这种东西，AI也是完全可以做的呀。阿里“鹿班”开放时推出了“驯鹿计划”，邀请优秀的设计师来训练“鹿班”的后台，以使该产品在2018年双11可以达到阿里P6设计师的水准，相当于可以担纲中等设计项目的主创人员。）

2007年1月，格莱美奖得主，美国小提琴家约书亚·贝尔打扮成流浪汉模样，悄悄前往华盛顿地铁站街头表演。尽管他琴艺登峰造极，但43分钟演奏期间，约1100名过路者中只有7个人停下欣赏他的演奏，只有1人认出大师，他总计只赚了32.17美元。那时候，他的演奏会门票至少要100美元一张，而演出酬金平均每分钟1000美元。

去年10月，英国YouTube播主Taz和同样没有美术基础的朋友们，一起随便涂鸦画了一些画作，在一个美术馆展出。

这个本来是恶搞的展览，却让观众感觉真的是得到了艺术的陶冶，有人煞有介事地分析“这幅画真的很明显地受到了德加的影响”之类的。他们的作品最终卖出了8张，赚到375欧元（这笔钱被捐给慈善机构）。http://youtu.be/yHS2DUBP_W8

如此就不难解释，为什么在2019年5月中央美术学院研究生毕业作品展期间，微软小冰化名“夏雨冰”混迹多日，都无人发现；以及央视《机智过人》节目中，现场观众没有分辨出三幅海报里面，哪一幅是由阿里“鹿班”设计的。

“恼羞成怒”的人类，会因此对AI创作的作品加倍过度反应，潜意识里就看低一眼。常见的反应有：觉得机器做的东西没有灵性，或者只是一个普通的滤镜而已，或者是缺乏韵律变化，等等。

最能反应人类高贵但虚假的自尊心的例子，甚至都不用从艺术界找。

去年12月，媒体报道西安美术学院食堂引进了一款炒菜机器人，其原理和水泥搅拌机类似，翻炒30秒即可出锅，一天能卖150多份，味道和人工炒的没有什么区别。

结果，有同学对摄像机说：“标准化的炒菜，操作过程没有灌注厨师的感情，所以没有灵魂。”

——没灵魂就没灵魂了，你还不是照吃？

老板需要在跟下属的交流中获得心理满足

王老板可能不想用AI的第二个原因，在于她无法在重复训斥下属的过程中，找到一种“我是老板”的地位宣示，和“我们公司每个人都在努力奔跑”的充实感。

据报道，飞越旅行另一位创始人贾飞接受电话采访时称：https://www.pearvideo.com/video_1639546“这个东西我觉得特别正常，因为员工做出来的图我们不满意嘛，三张图、五张图、十张图做不出来效果，那就做上100张试试看。”

“相当于说从网上搜索也好，下载也好，调整版本，改格式也好，肯定是多一点我们才有个选择。可能员工觉得工作量太大了，太大了那大家就商量行与不行，干与不干嘛。就是这样，我觉得没有多大的事情嘛。”

由此可见，该公司的老板们在多少图是美工的合理工作量方面，显然已经达成了共识。

而勉力做出10张图也好，100张图也好，只能说是几位下属噩梦的开始。

老板看着各种各样的图片挑花了眼，实际上深层次的原因是，老板本身并没有审美方面的足够知识或技能，无法准确把握图片的问题在哪里，既然挑不出坏的，也就没法挑出相对好的。

情急之下，王老板也就只能泛泛地说：“看看你们的图片，我都搞不懂三个人在干什么。这里不是收垃圾的，不要什么东西都做出来给我看，有没有一点基础的审美啊你们？”

相应地，作为下属，只有乖乖挨骂的份儿，哪敢顶嘴问一句老板到底认为这些作品哪儿没有审美了，哪儿出问题了。

好在老板还是皇恩浩荡，给了一句金口玉言：“成天搞些卡通图片出来，我们是开幼儿园的吗？”

正常的工序，应该是老板事先叮嘱作图员工，哪些类型的图她不喜欢，不要做，给出一个大方向，好让员工避开无用功。这个我们就不用指望了。

如果员工入职时间已经很久，按理说也可以根据老板每次大发雷霆的具体问题点，一点一点复盘拼出她真正的好恶，也许可以避开一顿臭骂。

问题在于，老板的想法是有可能随着时间不同，甚至是情绪不同而变化的。

如果说王老板在上班之前，得知家里小孩今天特别听话，考试考了100分，又或者跟家里人吵了一架，那么她在看到候选图以后的回应和选择，可能都各有不同。

但是假如王老板承认，自己的选择跟由电脑随机帮她选出来一个没有区别的话，这也太丢人了，别说她，社长自己代入进去都接受不了。

那怎么办？只要训斥下属就好了啊。

作为王老板手下一个专管设计的员工——在这里不应该使用设计师这个词，因为实际上这个工作，不至于由冠以设计师头衔的人来完成——在跟老板交流的过程当中，应该掌握的技巧，是读懂老板的心理暗示，而不是真正的去做图。

不管是设计图片、做视频、设计建筑、写论文、还是写付费宣传稿什么的，各行各业需要跟甲方打交道的人，都有过惨痛的经验教训。

比如说要交付的是一篇文章，客户需要一版草稿给出大概5个以上的标题，由客户去选择到底用哪一个。

这个时候，如果你出于好心，自己来帮客户选择唯一的最优标题给他，肯定是下策。如果你绞尽脑汁想出5个自己觉得都是特别好的标题，更是下策。

因为客户在潜意识当中，看到由你提交的方案，他无论如何都要自己再挑一遍刺儿。他或者要指出其中的问题，或者提出改进建议（即使还不如不改），这样才好显得他有主见。

所以在明白了客户的这个心态之后，你应该把自己所熟悉的那个标题放在几个备选里面，而其他的几个备选，都有意或无意的露出一些破绽。你把这几个备选交给客户去选，那么客户大概率还是会选中你一开始定好的那一个。

在这个选择的过程当中，因为融入了客户自己的一个劳动和决策的过程，他就会很满意，他觉得，反正是我选出来的东西，肯定不会错。这样，就皆大欢喜了。

那么，无法如此聆听人性的AI 只能提供它输出的多种方案，把选择决策权和为最终结果负责的责任，都一股脑交给了老板，也不给老板一个骂自己的发泄机会。你说，这能让老板心里舒坦吗？

出了事需要有人负责，AI不能负责

刚刚我们说到了为选择结果负责。这就构成了使用AI代替真人的第三个问题：一般来说，出了事需要有人来负责。但是人工智能不是人，所以不能负责。

优步（UBER）曾经在自动驾驶汽车测试路段发生过一起致命的交通事故。起因是，行人在斑马线外过马路，违反交通规则。而汽车将这个人认成了一个其他物体，直接撞了上去。

▲图/ 美国国家运输安全委员会（NTSB）

按照要求，在路测的时候，有一个人类司机坐在驾驶室，并把握方向盘，随时监控一举一动。但是事发前已经经过了很长时间的安全驾驶，所以人类司机放松了警惕。

实际上，无人值守的自动驾驶终归是要投入实际测试的。世界上第一起自动驾驶汽车肇事的致命事故是迟早都要发生的。那么，应该由谁来负责呢？

这起事故最终是由优步公司负责，该公司接下来暂停一切路测，与监管部门合作来找出事故的原因。

但是从伦理的角度来看，实际应用跟测试阶段还是有区别的。如果大量投入实际道路的车出了事故，不能全都归到汽车制造商。

究竟是车的拥有者，乘客，行人，制造商，或者是政府应该负责？在各种专门为人工智能所设置的伦理委员会的诸多讨论后，目前尚无定论。

如果王老板选用“鹿班”或微软小冰等AI制作图案，那么最终挑选的决策权就在她自己身上。不论她想要的是“五彩斑斓的黑”还是“小一点的同时大一点”似乎花点时间，都能搞定。

但问题是，老板日理万机，老板的宝贵时间是用来干这个的吗？

所以，恐怕使用AI的话，老板需要找个类似现在的下属一样的人类角色，来充当把关人——兼具承受老板责骂，并花样讨好老板的功能。

对结果负责还有一层含义，就是著作权的归属。由人工智能生成的作品，是否是有著作权的，以及版权归谁，也有很大争议。

在美国，版权局严格遵守“人类作者身份”要求，作品必须是由人类创造的，版权法仅保护由人类通过创造性思维，而创造出的智力劳动成果。

《欧洲专利公约》也要求“申请中指定的发明人必须是人，而不是机器”。欧洲专利局（EPO）最近也拒绝了将一台机器指定为发明人的申请。

2020年初，深圳市南山区法院的判决似乎提供了另一种可能性：法院裁定，“网贷之家”网站将腾讯写作机器人DreamWriter创作的新闻作品复制到自己网站，侵犯了腾讯公司的版权，赔偿1500元人民币。

然而，值得注意的是，DreamWriter作为满足腾讯新闻内容需要的内部工具，其能力从未对外部开放，腾讯公司以外的人士也不可以合法地利用DreamWriter创作稿件。

所以，这个案例的AI可以看作是由腾讯“主持的多团队、多人分工形成的整体智力创作完成的作品”，属于腾讯的法人作品，跟公用AI工具的情况有别。

阿里、腾讯、微软、百度等厂商都有面向公众开放的AI设计与运算能力，有的也能自由的产出成品。但这些作品的版权是否可以顺利的被用稿方主张，还存在很大的疑问。

如果自家的设计图被竞争对手用了，又无计可施，相信王老板心里也会很不爽的。

这样的工作，AI真的做不来

综上所述，脾气火爆的王老板解雇爱将，改用AI的可能性确实不大。虽然AI给出了正确答案，但却让老板下不来台，它又把老板的面子放在何处了呢？

你可能会觉得，如果公司领导有这样的意识和三观，这样的公司是很奇葩的，也活不长。但也许情况却恰好相反——因为这家公司正好是一家为微商做相关服务的公司。

飞越旅行的业务，就像是出租五星级酒店、游艇或豪车给人拍照发朋友圈的服务一样：在各类微商大型会销旅游活动中，提供警车开道、贵宾专属通道、快速通关、帅哥美女鲜花接机等服务，并称随时为微商品牌方“邀请明星、政府高官乃至国外国家级政要”出席。

能做这种工作的公司，老板本人自然也会沾染同类的习气。也只有人在戏中，用这样的气场带领员工一起做为微商产业服务的崇高事业，才能让客户们充分的信任他们这个供应商。

这就是在AI大行其道的未来，人类能保住饭碗的秘诀——这其实是一家利用人的心理弱点和欲望来做生意的公司，这样的工作，无论如何也都要真人来完成，而且工作的成败，是跟人性，跟人的心理密切相关的。

所以，没有对老板心理的揣摩与迎合，没有培养出不顶嘴，哄老板开心的技巧，这样愚蠢的人类，跟被王老板鄙视的机器人有什么区别？

——祝老板早日招不到任何一位符合上述要求的人类员工。