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投行：苹果市值明年年底有望达到2万亿美元

2020/1/14 23:34:12来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间1月14日消息，投行Wedbush表示，到明年年底，苹果公司市值有望达到2万亿美元。

Wedbush技术分析师Dan Ives在周一的一份报告中表示：“鉴于未来几年5G的顺风和苹果公司服务业的发展势头，到2021年底，苹果有望成为首家市值破2万亿美元的公司。”

Ives是华尔街最大的苹果多头之一，将苹果12个月的目标价上调至350美元。Ives说，在牛市情景中，他认为苹果公司股价在今年年底将达到400美元，较周一收盘价316.96美元有30%以上的上涨空间。

苹果公司股价在2019年飙升86%，今年迄今又上涨了8%，将市值推至创纪录的1.4万亿美元。

Ives表示，2019年仅仅是“转型5G超级周期”的开始阶段，市场对iPhone 11的需求比预期的要强劲。他还预测，苹果公司的服务业务销售额将达到5000亿-6500亿美元，成为该公司的主要收入来源。

此外，瑞银（UBS）周二将苹果公司目标价从280美元上调至355美元，理由是“iPhone前景更加乐观。”D.A。Davidson周一也将苹果公司目标价提高至375美元。

瑞银最新智能手机调查显示，超过20%的受访者认为5G是积极因素，且不同地区的iPhone购买意愿也在提高。瑞银预计，到2020财年，iPhone销量将达到1.96亿，同比增长5%。

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关键词：苹果市值

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