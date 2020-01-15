算法要逆天！看视频聊天就可检测心率和压力水平

1月15日消息，据外媒报道，总部位于以色列的初创公司Binah.ai开发出新的人工智能（AI）算法，在视频聊天中通过观察人脸的颜色变化，它就能检测心率和压力水平等关键生命体征，并可能带来无处不在的远程医疗服务。

Binah.ai是使用AI通过视频测量关键生命体征的公司之一，这项技术通过远程医疗将医疗保健从医院转移到家庭中。Binah.ai目前可以测试心率、压力水平、血氧饱和度、呼吸以及心率变异性。该公司还计划最终将测试血压添加到其服务名单中。

那么，算法如何通过视频检测所有这些生命体征呢？Binah.ai已经开发出名为体积描记法（plethysmography）的技术，该技术使用摄像头来检测人的面部颜色，从而发现脉搏的轻微变化。由于正在申请专利，Binah.ai拒绝解释如何检测生命体征，但关于体积描记法的外部研究提供了更多证据，表明轻微的面部颜色变化也可以显示出呼吸和氧气水平。

十多年来，世界各地的研究人员始终在研究体积描记法，它还被用于名为“情感计算”的新兴领域，即利用AI来理解人的情绪状态，以此将其作为一种诊断工具，或者让计算机以更具情感智能的方式做出反应。

目前还没有公开的研究能够证明Binah.ai技术的准确性，尽管该公司声称潜在客户已经用现有测量脉搏的医疗设备进行了测试，并表示它非常准确。过去的研究表明，受控的照明环境和清晰的脸部(即没有胡须、眼镜或其他模糊面部的装饰品)情况下，会产生最好的效果。

到目前为止，Binah.ai的技术已经被嵌入到日本保险机构Sompo的应用程序中，该应用允许司机在驾驶时监控自己的压力水平。但Binah.ai表示，其主要目标是将这项技术引入传统医疗领域。

该公司发言人莫娜·波皮利安·约纳(Mona Popian-Yona)说，Binah.ai的软件可以在面对面约见护士或医生之前，让他们获得基本的重要信息，从而减少医院的收治时间。她预计这项技术将被使用的另一种方式是，通过视频远程医疗进行就诊。

Binah.ai已经将其技术提交给美国食品和药物管理局(FDA)审查，目前正在等待批准。与此同时，该公司表示，几家医疗机构正在测试其算法。Binah.ai还计划在3月份发布一款面向消费者的应用程序，让任何人都可以测试自己的生命体征和压力。

波皮利安-约纳称，该公司仍在制定定价模式，但可以确定将对这项服务收费。这款应用程序将允许客户不存储任何个人数据。如果用户确实想要保留自己的数据，应用程序将只保存他们的生命体征结果，而不储存任何图像或视频。

其他公司也计划在今年推出类似的技术。总部设在莫斯科的创企Neurodata Lab，去年曾在网上推出了心率检测视频技术作为演示。该公司计划在未来几个月内，在其合作伙伴专注于医疗保健的应用程序中公开使用这项技术。

Neurodata Lab的发言人说，该公司的脉搏检测技术与市场上目前的脉搏检测腕带效果同样好。她说，脉搏和其他关键生命体征数据可以显示某个人是否处于压力、焦虑或经历其他情绪状态。

Binah.ai的技术还引起了医学界以外的关注，执法部门认为这在审讯过程中可能很有用。目前，还没有关于使用这项特定技术的规则。就像测谎仪一样，警方可能无法强迫嫌疑人参与面部扫描。

但是，在美国医疗保健法律管理下的医疗机构之外收集生物数据，相关法律仍不够明确，而且对于应该如何处理和保护这些数据也没有统一标准。出于这个原因，像Binah.ai和Neurodata Lab这样的公司，在很大程度上把他们的算法收集数据的责任留给了客户。

波皮利安-约纳坚持认为，她的公司最大的兴趣是为医生提供诊断工具，而不是为警察提供审讯工具。她说：“我们想把这项技术交到医疗保健提供者手中。”