甲骨文缠斗安卓API版权，谷歌获科技行业支持

自2010年甲骨文起诉谷歌至今，谷歌和甲骨文之间的软件版权纠纷案（copyright dispute）已来来回回牵扯了十年之久。目前，该案件又有了新进展，据 ZDnet 网站报道，在可以影响软件开发未来前景的谷歌对甲骨文的法律诉讼案中，一群科技公司和组织提供了对谷歌的支持。

科技行业认为，如果谷歌在与甲骨文的抗争中失败，行业中许多现有软件工程实践将会经历全面改革，同时，其创新的步伐也将受到拖延。

回顾事件可知，在2018年3月的最新一轮法律诉讼中，联邦巡回上诉法院认定Android侵权，判决甲骨文胜诉。但之后，谷歌并未就此罢休，并成功于2019年11月获得了美国最高法院将对此次裁决的复审支持，重新思考甲骨文的胜诉一事。日前，谷歌还提醒美国最高法院称，甲骨文有可能成为垄断势力。

而在周一联合提交的，一份名为“friend of the court”的法律文件简报中，其又提供了一些相关信息表明：Mozilla，Medium，Cloudera，Reddit和其他人都一起呼吁SCOTUS推翻联邦法院的决定，并允许API继续不受版权保护，或者说至少可以合理使用。

在简报中，这些组织争辩说，联邦巡回法院的决定通过“赋予强大的在位者特权，为新参与者创建了人为的进入壁垒，并阻止了新软件开发”，扼杀了创新和竞争。

另一方面，在某种角度上，也有人认为软件界面与在线购物网站相似，因为它们通常遵循几乎相同的“结构，顺序和组织”（SSO）。对此，简报指出，“虽然购物网站可能会尝试提出一种全新的格式来请求账单和运输数据，但常识，技术标准化和经济效率则促使整个行业都采用了，每个用户都能轻松使用且几乎无处不在的SSO”。

并称，“电子商务和其他支付网站的开发人员和用户已经开始期望并依赖于标准SSO来签出表单；编程时，操作系统的开发人员和这些操作系统的应用程序开发人员也都期望并依赖于API包的标准SSO”。

此外，简报指出，联邦巡回法院的决定使软件工程师使用了数十年的版权规则和先例变得模糊不清，并可能造成了一定的隐患。并表明，一般来说，软件工程师会理解成，除非获得许可，否则他们无法复制他人的应用程序源代码。

同样，简报还称，软件工程师通常会理解为，他们可以在没有许可证的情况下重用API软件包SSO，而不会违反版权法。 并称这种做法为司空见惯，因为它使得开发人员能够快速，有效地在各种现有平台，操作系统或浏览器上向消费者提供其应用程序。

“强迫应用程序开发人员重写数百种新API的代码以使其在新平台上可用，不仅繁重又昂贵，而且还存在风险，因为它可能会产生新的错误或不兼容情况，需要进行广泛的质量保证和维护“。

总的来说，从法律的角度看，这些组织向SCOTUS表示，联邦巡回法院关于Oracle可以对Java SE的某些功能元素实施版权保护的决定应该被推翻。因为他们认为，先前已有一些法律案件曾开创了作品的功能要素不享有版权保护的先例。

简报还补充说，如果SCOTUS发现存在API的版权，则公司应仍能够按照合理使用原则使用API。该合理使用原则应是一种法律原则，允许使用受版权保护的材料，而无需先获得版权所有者的许可。因为开发人员经常将API用于“合理的”目的，例如遵循行业规范和最佳实践。

值得一提的是，谷歌和甲骨文之间的最终决战将定于三月份举行。