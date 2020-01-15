从《英雄联盟》手游到《赛博朋克 2077》，今年有太多游戏值得期待

随着2020年的到来，次世代游戏主机大战也一触即发，不论是PS5还是Xbox Series X，这些面向未来设计的新一代主机都让玩家期待不已。而与此相对应的，各路游戏大作也即将在这一时期纷纷和玩家见面。

不论是2019年跳票作品还是筹备多年将会在2020年发布的内容，今年可以说是游戏玩家的「大年」，好多作品几乎都具有口碑爆棚的潜质，无论你是PC、PS4、Xbox One还是NS平台，今年的新作都将让你大呼过瘾，极客之选就从中挑选了一些有代表性值得关注的作品，一起来看看吧。

集合啦动物森友会

平台：NS

熟悉任天堂的朋友对《动物之森》系列应该并不陌生，这款带有「过家家」风格的游戏颇具亲和力，尤其在女性玩家群中受到欢迎。在2017年推出手游之后更是获得了不错的口碑和营收，也促使任天堂计划将其带到NS平台，因此我们将会在今年3月看到这款《集合啦动物森友会》正式登陆NS平台。

作为主打全年龄段的「佛系」游戏，《集合啦动物森友会》的游戏内容除了保持纯正的和动物交朋友、钓鱼摘水果、布置新家等要素之外，还加入了新的无人岛移居计划，更多要素会出现在游戏当中，相对于打打杀杀的动作和射击类游戏，《集合啦动物森友会》绝对会让你找回田园时代的乐趣。

我的世界地下城

平台：PC、Xbox One、NS、PS4

《我的世界地下城》的消息最早在2018年放出，这款游戏不仅继承了《我的世界》的精髓，还尝试了独特的地下城挑战模式，增强光影效果的游戏画面让人感受到游戏在尽量朝着更广大用户迈进，预计将会在今年四月登陆不同平台。

作为一款地下城类型的游戏，《我的世界地下城》具有丰富的武器和法术系统，让玩家可以尽情享受不同搭配以达到最优，并且最多支持4人联机，这进一步增添了游戏趣味性，值得一提的是本作也支持NS平台，或许会成为NS又一款必备作品。

赛博朋克2077

平台：PC、PS4、Xbox One

几乎每一个熟悉和喜欢《巫师》系列游戏的人都在热切期盼《赛博朋克2077》的到来，由于对「波兰蠢驴」CD Project Red的品质充满信心，这款游戏在2019年就取得了非常不错的预售成绩，而今年四月，这款游戏将会正式推出。

《赛博朋克2077》有太多让人着迷的要素，不仅是《银翼杀手》《黑客帝国》这些经典科幻电影，还有《攻壳机动队》、《杀出重围》、《网络奇兵》等动漫、游戏的影子。除了让你能够以第一人称视角进入一个富有未来气息的电子城市展开令人激动的冒险之外，这款游戏还设定了庞大丰富的故事以及自由度极高的内容设定，如果2020年只能玩一款游戏，那么《赛博朋克2077》应该是很多玩家的首选。

光环无限

平台：Xbox One

对Xbox玩家尤其是射击类游戏粉丝来说，《光环》系列在他们心中具有相当的分量。自微软在去年E3确认这一系列新作《光环无限》将会推出之后，很多玩家都在期待这款作品会带来更多让人激动的惊喜，也因此即便这款游戏要等到今年圣诞节期间发布，但依旧是最值得等待的作品之一。

《光环无限》的剧情将对整个游戏世界进行扩展，官方此前对外表示游戏将会拥有更庞大的场景和更多能探索的内容，并且广受玩家欢迎的Forge地图编辑模式也会回归，这意味着除了剧情模式之外，这款游戏在多人联机上也将带来更多惊喜。

最后生还者第二部

平台：PS4

虽然以末日作为舞台背景的游戏数不胜数，但对于很多玩家来说顽皮狗开发的《最后生还者》一直是难以超越的经典，即便从2013年发布到现在已经七年时间，但其游戏剧情和音乐设计上都让人回味，因此即将在今年五月推出的《最后生还者第二部》也同样吸引了很多人的目光。

《最后生还者：第二部》的故事背景依旧被设定在美国西雅图，玩家需要操控艾莉去寻找更多的故事真相，根据官方透露的消息，这一次作品将用一种更具创意同时更富有情感的方式去表现恐怖场景，从而增加玩家沉浸感，因此也令人期待。

微软飞行模拟

平台：PC、Xbox One

谈到飞行模拟类游戏，喜欢的人或许非常喜欢，但不喜欢的人会觉得有些无聊。不过对于将在今年发布的新版《微软模拟飞行》来说，无论你是不是感兴趣，或许都非常值得一试，毕竟这将会成为有史以来最栩栩如生的飞行模拟类游戏。

除了拥有目前最全面的各种飞机来体验翱翔天空的乐趣，《微软模拟飞行》还拥有接近真实的天气模拟系统，可以让你体验一年四季风霜雨雪的气候变化，并且在游戏设计时，微软尝试将地球上的各种风景尽可能带入游戏当中，你可以体验到全世界各个城市的不同景色，也难怪很多网友把这款游戏称为「地球模拟器」。

对马岛之鬼

平台：PS4

凭借宫崎英高《只狼影逝二度》在2019年的出色发挥，今年有很多玩家都将目光聚焦在了拥有浓厚日本风格的《对马岛之鬼》身上，作为又一款以日本武士作为主角的游戏作品，这款会在今年夏天正式推出的游戏同样值得关注。

游戏舞台被放在蒙古帝国和日本领土对马岛的战场上，玩家需要扮演幸存武士来保护人民，这将会是一个特别的复仇故事，从官方放出的宣传片中可以看到游戏具有独特的艺术风格，也很容易吸引喜欢日本文化的玩家。

三国志14

平台：PC、PS4

《三国志》系列对于国内玩家来说一直占有相当高的地位，这不仅仅是因为其独特的策略玩法，更因为三国故事在中国人心中的重要地位。而作为光荣公司最重要的IP之一，这个持续三十多年的作品即将迎来新作，这就是今年一月即将和大家见面的《三国志14》。

相较于过去的《三国志》系列，光荣对《三国志14》进行了大刀阔斧的简化，更进一步强化游戏的流畅感，但与此同时，游戏并没有弱化独特的策略乐趣，无论是攻城略地还是招兵买马，本次的作品都会给玩家带来似曾相识的游戏乐趣，也会是三国迷不可不入的一款新作。

生化危机3重制版

平台：PC、PS4、Xbox One

凭借《生化危机2重制版》炒冷饭而大获好评之后，卡普空再一次玩起了看家本领，决定在今年四月推出《生化危机3重制版》，因此也吸引了很多玩家更加期待。

游戏的故事依旧聚焦在浣熊市，在官方介绍中称将会对城市探索内容进行强化，从而达到比原版游戏更多的可玩内容，同时对于当年的马赛克画面也进行了高清化重制，或许会吸引很多恐怖类游戏粉丝。

最终幻想7重制版

平台：PS4

同样是重制版作品，Square Enix的经典作品《最终幻想7重制版》也是今年最重要的游戏之一，尽管要分章节发布，但只要等到3月就能和玩家见面倒不会让玩家等待太久。

游戏不但将对PS3时代《最终幻想7》的内容进行高清重制，还将提供更多旧版本没有的故事内容，尽管从目前还没有更多消息放出，但一个背影，一把大剑，克劳德的背影依旧值得玩家等待。

英雄联盟手游

平台：iOS、Android

随着手机处理性能、网络速度、使用时长的不断提升，越来越多PC上的成功游戏推出了手机版。《绝地求生》《堡垒之夜》《我的世界》等作品的成功让很多厂商羡慕不已，也让《英雄联盟》开发商Riot Games坐不住了，这家公司将会在今年推出《英雄联盟》手游版。

毫无疑问，《英雄联盟》手游版依然会是那个让人熟悉的MOBA游戏，但与目前市面上流行的《王者荣耀》《决战！平安京》不同的地方在于，这款游戏会更加忠实于PC端上大热的《英雄联盟》，并带来更多移动端的独特体验，而一旦这款游戏能够获得成功，那将对于Riot Games的手游布局带来不错的优势。