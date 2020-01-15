Python 2停止支持，50％的公司没有针对计划

Python 2.7于2020年初达到寿命终止（EOL），此举意味着该语言的版本将不再接收任何形式的更新，包括安全更新。

Python软件基金会在其网站上写道： “我们需要淘汰Python 2，以便能够通过更快地改进Python来帮助Python用户”。并表示，“我们在2000年发布了Python 2.0。几年后，我们意识到我们需要进行重大更改以改进Python。因此，在2006年，我们启动了Python 3.0。许多人没有升级，我们也不想伤害他们。因此，多年来，我们一直在不断改进和发布Python 2和Python3。但这却使改进Python变得困难。存在有一些Python 2无法处理的改进。并且，这样也削减了我们改进Python 3的时间。

最初，Python软件基金会计划在2015年停止使用Python 2，但由于许多人在2014年仍未升级，EOL数据才被推迟。如今，终于到了Python 2被淘汰的日子。ActiveState 最近则对1,250名开发人员进行了调查，为公司为EOL做准备获取更好地了解。

报告显示，只有37%的受访者表示，他们的应用程序中有一半以上是使用 Python 2构建的。对此，ActiveState认为，其他63%的人的应用程序中，有少于一半的应用程序是使用Python 2 构建的，这一事实表明，许多组织已经在向Python 3进行迁移。

同时，几乎一半（47%）的受访者表示，他们的公司制定了应对Python 2 EOL截止日期的计划。31%的受访者表示他们的公司没有计划，而22%的受访者不确定其公司的计划。ActiveState在报告中写道：“尽管认知度很高，但令人惊讶的是，大多数受访者要么没有详细的计划，要么不确定他们已经制定了广泛的计划。”

而对于长期计划人员（超过1年）和短期计划人员（少于1年），组织为Python 2 EOL计划了多长时间的细分情况则相当平均。21%的人计划在6个月内不到，15%的人计划在6-12个月内，18% 的人计划在1-2年内，18%的人计划在2年以上。此外，Non-planners占受访者的28.61%。

此外，约有一半的受访者表示，他们为停产做好了充分的准备。20%的人认为他们有所准备，而31%的人没有准备。ActiveState 表示：“鉴于先前问题中所提到的计划缺乏，不足为奇的是，有50%的受访者对Python 2 EOL感到仅有某种程度的准备或不准备。”

展望未来，大多数受访者（60%）计划或已经将其应用程序迁移到Python3。其余的受访者中，有10%的人没有计划，9%的人不知道计划是什么，7%的人计划支持Python 2应用程式本身，5%计划停用其应用程式，2%计划以其他语言重写，还有 1%计划购买商业支持。

不可否认的是，在迁移到Python 3时，公司将面临许多挑战。其中，公司将面对的最大挑战是寻找替换软件包，其中54%的受访者对此表示担忧。其他挑战包括测试（40%），将Python 2转换为3（37%），支持Python 2应用程序（25%），学习Python 3（20%）和管理客户期望（18%）。