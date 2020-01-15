微软Windows 7 正式退役，可以用哪些 Linux 发行版替代？

微软的Windows 7已经正式退役，有些人不愿意放弃这一版本，但是安全问题迟早会找上来的，这里推荐几款与Windows 7体验类似的Linux发行版，给你多一点的选择。

Linux Mint

Linux Mint是Windows用户最常推荐的Linux发行版，它精美又稳定可靠，基于Ubuntu，继承了Ubuntu的众多优点，同时也在Ubuntu的基础上加入很多自己优秀的特性。值得一提的是，Linux Mint的桌面布局与Windows 7的非常相似：左下角有一个可搜索的开始菜单；底部带有系统托盘的任务切换器；可以在桌面上放置图标；使用alt + Tab等在打开的窗口之间切换。

拥有熟悉的界面可以帮助减少工作学习和娱乐使用电脑时所需的学习曲线，对于用户来说，改变操作系统的时候习惯新的桌面与交互是最麻烦的。

KDE Neon

KDE neon是基于Ubuntu的Linux发行版和自启动运行DVD，其特色是最新的KDE Plasma桌面及其它 KDE社区软件。除了可安装的DVD镜像外，该项目还提供一个更新迅速的软件仓库，其中包含所有最新的KDE软件。该发行版提供两种样式。一种是用户样式，用于在最新的KDE软件发布时让感兴趣者进行体验。另一种是开发者样式，它被创建为一个用于测试最新KDE应用的平台。

通过使用现代DevOps技术自动构建、测试和部署其软件包，KDE neon遵循滚动发布模式，用户只需安装一次即可永久接收更新。

Zorin OS 15 Lite

Zorin OS是基于Ubuntu的Linux发行版，专为Linux新手而设计。它拥有类似Windows的图形用户界面，以及很多类似Windows下的应用软件。Zorin OS还带有能让用户运行很多Windows软件的程序。该发行版的终极目标是提供一份可作为Windows替代品的Linux选择，并让Windows用户在避免烦琐的同时享受Linux的所有特性。

Zorin OS 15版本有一个Lite版本，这是一个专门为老旧型号计算机改造的轻量级操作系统，Zorin OS 15 Lite将完整的Zorin OS体验简化，使其可以在老旧设备上也快速运行。

值得一提的是，Zorin OS 15 Lite在发布公告中特别提到了其针对PC机用户体验方面的完善对于Windows 7迁移过来的用户会特别友好。

Linux Lite

在拉新营销上，比Zorin OS 15 Lite更加直接的是Linux Lite，就在1月14日Windows 7退役的日子，Linux Lite发布了一个新版本，在发布公告一开始就写到“Welcome Windows 7 people”。

Linux Lite是一个对新手友好的Linux发行版，它基于Ubuntu的LTS发布，并以Xfce桌面为特色。Linux Lite主要针对Windows用户而设计，其目标是提供一整套应用以帮助用户完成他们的日常电脑活动，包括完整的办公套件、媒体播放器和其它必要的日常软件，其可以帮助Windows 7用户过渡到基于Linux的操作系统。

Linux Lite的桌面布局与Windows相同，左侧提供了“开始”菜单，右侧包含“音量”、“网络”和“日历”选项的托盘，此外还提供了熟悉的“桌面”图标，可帮助使用者迅速准确地返回系统桌面。

elementary OS

这是一个被称为最美Linux发行版的操作系统（具体来源已经不可考，有了解情况的读者可以留言挖掘一下），使用基于GNOME的桌面系统。

elementary OS基于Ubuntu，最开始只是 Ubuntu的一个美化主题项目，后来成了独立的发行版。官方称其为快速、开源的Windows/macOS替代方案。

elementary OS由设计师主导开发，在风格上有点类似macOS（panel + dock），并且使用了Chrome OS的应用菜单设计，所以能在elementary OS中看到macOS + Chrome OS + Ubuntu + Gnome Shell的身影，而系统的核心依然是Ubuntu，其完全兼容该系统的所有软件包。

Ubuntu

Ubuntu基于Debian，可以发现，前边推荐的几个系统都是直接基于Ubuntu，可见Ubuntu在桌面Linux领域的地位，实际上，Ubuntu是当前最受欢迎的Linux发行版。