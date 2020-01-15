活到2020年，微软Windows 10 Mobile 15254.603正式版推送：代号2020-01B

IT之家1月15日消息 今天是每月星期二补丁日，微软发布了KB4535289 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.603)公告。针对Windows 10 Mobile 1709系统推送最后的更新，用户收到了基于arm的Phone设备version 1709的2020-01B更新。

微软Windows Phone系统在2010年10月份发布，而在2019年底2020年初，Windows 10 Mobile终于迎来了寿终正寝。此前微软宣布将在12月10日停止Windows 10 Mobile支持，但为了和Windows 7统一延后了一个月。

Windows 10移动版1709版于2020年1月14日停止服务。运行Windows 10移动版和Windows 10移动企业版的设备将不再每月获得包含针对最新安全威胁的防护安全和质量更新。

此版本包括KB4534276的所有内容：

更新以提高存储和管理文件时的安全性。

更新以提高使用鼠标、键盘或手写笔等输入设备时的安全性。

此安全更新包括质量改进。关键更改包括：

Microsoft脚本引擎，Windows输入和合成，Windows Media，Windows虚拟化，Windows存储和文件系统以及Windows Server的安全更新。

微软还在KB4535289 Update公告中表示，目前该版本无已知问题。

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