内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

YouTube联合创始人陈士骏：最开始想做的是约会网站

2020/1/15 12:22:48来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

1月15日上午消息，据台湾地区《天下杂志》报道，近日在2020天下经济论坛（CWEF）冬季场的论坛上，YouTube联合创始人陈士骏披露了诸多不为人知的内容。

▲YouTube联合创始人陈士骏

其中包括，YouTube最初创办之时，本来想做的其实是约会网站，后来才变成综合性的内容。而谷歌(Google)以16.5亿美元谈判YouTube，两家公司见面谈判的地方是在两家公司中间的一家快餐馆，从开始接触到最后在华尔街公告，前后不到72小时。

陈士骏1978年在台湾出生，8岁移居芝加哥，后来搬到加州加入PayPal。2005年，陈士骏与其他人联合创立YouTube。2006年，谷歌以16.5亿美元谈判YouTube。

在移民美国超过30年后，陈士骏已于2019年搬回台湾。近日，在2020天下经济论坛（CWEF）冬季场的论坛上，YouTube联合创始人陈士骏披露了诸多不为人知的内容。

据陈士骏介绍，在2005年与其他人联合创立YouTube后，一开始本来想做的其实是约会网站，后来才变成综合性的内容。

陈士骏表示，YouTube的概念其实是非常全球化的，全世界任何人不管在哪里，都可以随时上传影片、随时观看影片。

谷歌在2006年收购YouTube后，希望YouTube国际化，于是陈士骏就在2007年回到台湾。

陈士骏说，“YouTube在哪里落地，我们都希望可以亲自到那个市场。”YouTube另一位创始人贺利（Chad Hurley）负责欧洲市场，陈士骏则负责亚洲市场。

陈士骏解释称，其实一开始会选在台湾打开市场，最主要的原因，其实是希望可以有一个中文网站，可以作为未来进入大陆市场的跳板。同时，他们也在台湾网站发现，有非常多内容是来自日本跟韩国。

此外，陈士骏还披露了谷歌收购Youtube的过程。

据陈士骏介绍，YouTube当初跟Google要谈并购的时候，从开始接触到最后在华尔街公告，前后不到72小时。而见面的地方，则是在两家公司中间的一家Denny's快餐馆。

陈士骏表示，之所以选择在一个快餐馆，是因为绝对不会有人想到，Google跟YouTube的CEO，居然会在一家都是大学生的简餐店里，谈16.5亿美元的并购案。

陈士骏解释称，因为硅谷的速度很快，“我们不希望让别人知道”，整个并购在两、三天之内发生，这样规模的案子在台湾是无法想像的。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：YouTube

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    