YouTube联合创始人陈士骏：最开始想做的是约会网站

1月15日上午消息，据台湾地区《天下杂志》报道，近日在2020天下经济论坛（CWEF）冬季场的论坛上，YouTube联合创始人陈士骏披露了诸多不为人知的内容。

▲YouTube联合创始人陈士骏

其中包括，YouTube最初创办之时，本来想做的其实是约会网站，后来才变成综合性的内容。而谷歌(Google)以16.5亿美元谈判YouTube，两家公司见面谈判的地方是在两家公司中间的一家快餐馆，从开始接触到最后在华尔街公告，前后不到72小时。

陈士骏1978年在台湾出生，8岁移居芝加哥，后来搬到加州加入PayPal。2005年，陈士骏与其他人联合创立YouTube。2006年，谷歌以16.5亿美元谈判YouTube。

在移民美国超过30年后，陈士骏已于2019年搬回台湾。近日，在2020天下经济论坛（CWEF）冬季场的论坛上，YouTube联合创始人陈士骏披露了诸多不为人知的内容。

据陈士骏介绍，在2005年与其他人联合创立YouTube后，一开始本来想做的其实是约会网站，后来才变成综合性的内容。

陈士骏表示，YouTube的概念其实是非常全球化的，全世界任何人不管在哪里，都可以随时上传影片、随时观看影片。

谷歌在2006年收购YouTube后，希望YouTube国际化，于是陈士骏就在2007年回到台湾。

陈士骏说，“YouTube在哪里落地，我们都希望可以亲自到那个市场。”YouTube另一位创始人贺利（Chad Hurley）负责欧洲市场，陈士骏则负责亚洲市场。

陈士骏解释称，其实一开始会选在台湾打开市场，最主要的原因，其实是希望可以有一个中文网站，可以作为未来进入大陆市场的跳板。同时，他们也在台湾网站发现，有非常多内容是来自日本跟韩国。

此外，陈士骏还披露了谷歌收购Youtube的过程。

据陈士骏介绍，YouTube当初跟Google要谈并购的时候，从开始接触到最后在华尔街公告，前后不到72小时。而见面的地方，则是在两家公司中间的一家Denny's快餐馆。

陈士骏表示，之所以选择在一个快餐馆，是因为绝对不会有人想到，Google跟YouTube的CEO，居然会在一家都是大学生的简餐店里，谈16.5亿美元的并购案。

陈士骏解释称，因为硅谷的速度很快，“我们不希望让别人知道”，整个并购在两、三天之内发生，这样规模的案子在台湾是无法想像的。