华为任正非时隔5年重返达沃斯论坛，可能会遇见特朗普

IT之家1月15日消息 据达沃斯官网显示，华为CEO任正非将出席1月21日上午的“科技军备竞赛塑造的未来”主题论坛。2015年，任正非也曾出席该论坛并谈到了自己对市场经济的看法、创业历程等问题。据路透社报道，特朗普也将携女儿女婿出席。

根据达沃斯提供的中方参会名单，除了任正非之外，中化集团董事长宁高宁、郭广昌、李开复等人均会出席。

另外据路透社此前报道，美国总统特朗普也会参加此次的达沃斯论坛。2018年特朗普曾亲自出席达沃斯论坛并发表演讲。但由于2019年论坛期间恰逢他面临弹劾指控，并未赶赴瑞士。2020年，特朗普女儿伊万卡·特朗普和女婿贾里德·库什纳也将作为美国代表团出席。

此前华为任正非多次接受采访表示，

“因为特朗普的打击，使得我们在全世界的名声大扬，全世界客户买我们产品的积极性大幅度增加。我们永远都会是全球化公司，有能力在全世界展开竞争，所以我们不会放弃全球化。

而且在供应链方面，我们坚定不移拥抱全球化。如果美国公司愿意卖给我们零部件，我们会尽量想办法在系统中使用。如果我们不用，不利于世界形成一个全球化的资源体系。我们不会狭隘地走自主创新、自力更生的道路，不会退缩到中国市场做一个“门槛猴”。”