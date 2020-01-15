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腾讯QQ公布2020年春节红包活动：“鼓力全开”，答题抢荷包

2020/1/15 12:54:15来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月15日消息 今日中午，腾讯QQ公布了2020年春节红包活动方案。

据悉，今年的QQ红包玩法为答题抢荷包，名为“鼓力全开”，将于小年、除夕、初一（1月17日、1月24日、1月25日）三日在手机QQ上线，包括现金红包、游戏皮肤、优惠券等。

▲图源：腾讯QQ

届时，用户点击手机QQ消息窗口的右上角吊坠，或者下拉小程序入口，从顶部活动图便可进入“鼓力全开”活动。题目一共15道，以成语、对联等形式出现，其中空缺的字需要用户从飘落的字里选择。

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关键词：腾讯QQ

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