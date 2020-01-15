2019年全球半导体销售额三星退居第二，英特尔重返榜首

北京时间15日消息，据日媒报道，美国市场研究机构Gartner周二发布了2019年全球半导体厂商销售额排行榜，在2017至2018年连续排在榜首的韩国三星电子由于主力产品存储芯片的行情恶化而退居第2。

在面向服务器的CPU（中央处理器）需求复苏等背景下，该领域市场份额占据压倒性优势的英特尔(59.43, -0.16, -0.27%)时隔三年再次重返榜首。

据Gartner统计，2019年全球半导体销售额同比下降11.9%，至4183亿美元。尤其是行情显著恶化的存储芯片，销售额同比减少31.5%。

三星2019年半导体销售额为522亿美元，同比减少29.1%。英特尔销售额为657亿美元、同比微减0.7%。

失去榜首位置的三星握有全球4成的存储芯片市场份额，存储芯片占到其半导体业务的8成以上。由于数据中心的建设需求扩大等因素，2017~2018年出现了被称为“超级周期”的行情繁荣期，但各公司的增产等导致市场行情恶化。销售额排名第3的韩国SK海力士、第4的美光(57.52, 0.07, 0.12%)科技两家公司的半导体销售额也大幅下滑。

推动英特尔重返榜首的是其市场份额超过9成的面向数据中心的CPU。2019年上半年正值客户企业投资周期的青黄不接时期，业务被迫陷入停滞，但下半年用于AI（人工智能）运算的高性能产品需求出现大幅增长。面向数据中心的年销售额估计也超过了2018年的实际业绩。

日本企业当中，大型存储芯片企业KIOXIA排名第9。2018年由于6月份从东芝独立出来，仅统计下半年数字，因此跌出了前10。