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中国电信陈文俊：今年手机销售目标1.8亿，5G手机6千万

2020/1/15 15:15:43来源：新浪科技作者：张俊责编：嗜橙评论：

1月15日下午消息，在今日的中国电信2020年终端生态合作推进会上，中国电信市场部总经理陈文俊公布了2020年的终端目标：销售1.8亿手机，6000万5G终端，4000万智家终端，2000万物联网模组。

陈文俊表示，2019年中国电信用户净增行业第一，收入增幅行业第一，也是唯一一家没有负增长的运营商。2019年中国电信的DOU达到8GB/户月；5G用户800万+，终端20+款；物联网全连接超2亿。

他还预测了2020年中国市场5G终端的发展情况，预计2020年中国5G手机销量将达1.7亿，渗透率47%，高于3/4G切换；智慧家庭硬件连接增长率超30%；此外，45%的用户将拥有3个以上的终端；用户换机周期连续拉长，换机必换5G手机；消费价格持续上涨，终端客单价提升到2500元。

至于中国电信2020年的终端发展，他透露，中国电信2020年要销售1.8亿手机，6000万5G终端，4000万智家终端，2000万物联网模组。

在个人方面，销售6000万5G终端，300万部VR，投入150亿元橙分期资源；

家庭方面，销售2500万部路由器，900万部摄像头，200万部音箱；

行业方面，新增2000万NB连接，实现5G模组在高清视频，工业互联网，智能车联网，中继类网关四个行业的突破。

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关键词：中国电信5G手机

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