猎聘报告：2019年互联网行业中高端人才平均月薪1.91万

1月15日，猎聘发布了《2019年度中高端人才盘点数据报告》，该报告基于猎聘平台5400万+中高端人才样本，并结合对职场人的问卷调研，对过去一年的人才紧缺总况、流入流出情况、薪资及其涨幅进行总结归纳，为招聘方和求职者、人力资源相关机构提供用人和求职的双向参考。

2019年，全国中高端人才平均月薪为1.72万，涨幅为2.13%；金融行业中高端人才的平均月薪为2.00万元，位居全行业之首，较2018年增长3.28%；互联网位居第二，为1.91万元，较2018年增长7.30%；北京中高端人才以2.22万元的平均月薪位列全国第一，较2018年增长5.41%。一线城市中，广州薪资涨幅最大，为7.75%。

电竞：

电竞中高端人才月薪为2.69万元，超越其他热门领域；在电竞核心职能人才需求分布中，运营经理/主管占比最高，近13%；近9成职场人看好电竞的未来；电竞从业者必备三大软技能：团队协作、反应力、判断力。

大数据：

大数据核心职能中，后端开发人才需求最大，超6%；运营经理/主管人才供给最大，近12%；在大数据核心职能中，架构师以3.38万元的月薪居首；大数据公司最常用的四大利器：SPARK、Python、HADOOP、HIVE；超7成大数据从业者认为个性化推荐对大众最具应用价值；7成大数据从业者最喜欢参加行业分享会提升自我。

区块链：

2017-2019年，区块链人才需求增长率回落，人才供给增长率激增，后者2019年超300%；区块链核心职能中运营、产品经理/主管供需两旺局面；区块链中高端人才平均月薪明显高出各大行业，比金融高0.27万元。

996：

超6成互联网人经历或正在经历996；半数互联网人能接受996工作制，取得更多的报酬是主要动力；身心健康受影响/个人时间被压缩，成互联网人反对996的主要原因；42.86%的互联网人在涨薪的情况下愿意接受996工作制；996影响互联网从业者的人际关系，甚至改变其婚恋、生育计划；近6成互联网人工作效率未因996而提高。

35岁+中年危机：

近4成35岁+职场人有过强烈危机感，女性更易因社会舆论陷入危机；近4成35岁+职场人绝不接受996，对工作满意的人近4成 ；35岁+工作面临的最大问题：管理层侧重于竞争激烈，员工侧重于工资/福利待遇差。