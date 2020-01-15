特斯拉德国工厂建设计划因需砍伐森林，遭到当地居民抗议

1月15日消息，据国外媒体报道，因为需要砍伐森林建设，电动汽车制造商特斯拉在德国建造“4号超级工厂”（Gigafactory 4）的计划遭到了当地居民的抗议。

要建造“4号超级工厂”，特斯拉需要在柏林附近砍伐大量的树木。该公司预计将很快开始砍伐进程，并将在2月底完成。

针对该公司砍伐森林的做法，大约有50名当地居民在该工厂的施工现场进行了抗议。尽管特斯拉承诺会种植相当于砍伐量3倍的树木，但由于生态系统的复杂性，这种做法仍然存在争议。

此前，外媒报道称，特斯拉柏林超级工厂可能推迟开工建设，因为该工厂所在的森林里生活着一种濒危的蝙蝠。在该工厂动工建设之前，该公司不得不先将这些濒危蝙蝠转移。

现在，由于森林砍伐，反对这个项目的声音越来越大。

去年11月12日，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在德国柏林举行的颁奖典礼上宣布，该公司将在德国柏林建造其欧洲超级工厂，即“4号超级工厂”。

“4号超级工厂”将是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

外媒报道称，特斯拉计划在2020年前6个月内开始建造“4号超级工厂”，而且该公司设定的最后期限表明，它将在2021年7月之前开始生产汽车。

此前，马斯克曾在推特上透露，特斯拉将在其柏林工厂生产电池、动力系统和整车（从生产Model Y开始）。

特斯拉欧洲超级工厂第一阶段建设完成后，预计将于2021年7月开始生产15万辆Model Y和Model 3。

如果该工厂按计划在2021年7月投产，那么特斯拉就需要在未来几个月的时间里开始建设该工厂，那些濒危的蝙蝠也需要尽快转移。