Netflix《爱尔兰人》、爱奇艺《爱情公寓5》热映背后，精品内容是会员强吸引力

1月12日晚8点，《爱情公寓5》在爱奇艺独家上线播出。16小时后，该剧在爱奇艺站内内容热度突破9000，打破爱奇艺内容热度最快破9000的历史纪录；28小时后，已经有超2800万爱奇艺会员观看了这部剧。

可观的数据背后是用户对精品内容的肯定和“买单”。国外流媒体巨头Netflix也用热门电影《爱尔兰人》验证了这一点，据该公司透露，这部电影在Netflix上映的头七天就吸引了超2640万全球用户观看，与去年大热的《蒙上你的眼》观影量相当。

事实上，在视频平台上，吸引用户的核心驱动还是内容，内容一直是各大平台发力的重点，比拼的核心。国际上，前有Netflix、HBO斥巨资制作，后有科技玩家苹果浅尝试水，娱乐巨头迪士尼也于去年底推出“迪士尼+”服务，都是在通过优质内容吸引用户持续进行娱乐消费。

具体到国内，爱奇艺、腾讯视频等平台在内容侧的投入一直在继续。2019年《破冰行动》《亲爱的热爱的》《都挺好》《陈情令》等用户喜爱的内容轮番攻占热搜榜。优质内容对用户尤其是付费会员的吸引是有目共睹的。从公开数据来看，爱奇艺付费会员规模率先破亿，截至去年第三季度末，爱奇艺付费会员数达1.06亿，腾讯视频订阅账户数达1.002亿。

在中国在线视频行业的发展长河中，爱奇艺和腾讯视频都算是后来居上者，能成长到如今的规模，都在内容上花了大力气。