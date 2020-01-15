内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Netflix《爱尔兰人》、爱奇艺《爱情公寓5》热映背后，精品内容是会员强吸引力

2020/1/15 16:59:49来源：TechWeb作者：-责编：孤城评论：

1月12日晚8点，《爱情公寓5》在爱奇艺独家上线播出。16小时后，该剧在爱奇艺站内内容热度突破9000，打破爱奇艺内容热度最快破9000的历史纪录；28小时后，已经有超2800万爱奇艺会员观看了这部剧。

可观的数据背后是用户对精品内容的肯定和“买单”。国外流媒体巨头Netflix也用热门电影《爱尔兰人》验证了这一点，据该公司透露，这部电影在Netflix上映的头七天就吸引了超2640万全球用户观看，与去年大热的《蒙上你的眼》观影量相当。

事实上，在视频平台上，吸引用户的核心驱动还是内容，内容一直是各大平台发力的重点，比拼的核心。国际上，前有Netflix、HBO斥巨资制作，后有科技玩家苹果浅尝试水，娱乐巨头迪士尼也于去年底推出“迪士尼+”服务，都是在通过优质内容吸引用户持续进行娱乐消费。

具体到国内，爱奇艺、腾讯视频等平台在内容侧的投入一直在继续。2019年《破冰行动》《亲爱的热爱的》《都挺好》《陈情令》等用户喜爱的内容轮番攻占热搜榜。优质内容对用户尤其是付费会员的吸引是有目共睹的。从公开数据来看，爱奇艺付费会员规模率先破亿，截至去年第三季度末，爱奇艺付费会员数达1.06亿，腾讯视频订阅账户数达1.002亿。

在中国在线视频行业的发展长河中，爱奇艺和腾讯视频都算是后来居上者，能成长到如今的规模，都在内容上花了大力气。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：爱奇艺爱情公寓

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    