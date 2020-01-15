王传福卸任深圳比亚迪微电子法定代表人，陈刚接任

IT之家1月15日消息 近日，比亚迪微电子的运营主体深圳比亚迪微电子有限公司发生工商变更，王传福卸任法定代表人，由陈刚接任。

深圳比亚迪微电子有限公司成立于2004年10月，注册资本约3亿人民币，公司经营范围包括集成电路设计与线宽0.18微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件及其相关附件的生产、销售；生产经营绝缘栅双极晶体管模块等。现任董事长为王传福，大股东为比亚迪（香港）持股82.5%，二股东为比亚迪股份有限公司持股17.5%。