一份保护Uber司机的法案，如何伤害了全加州的自由职业者们

加州还要继续收紧自己的「自由职业」政策。

1月1日，一项新的法案已经生效，对企业将劳务工作以「承包」形式分配给自由职业者的做法加设了更多限制。

在此之前，加州已经裁定，规定企业不能轻易将劳工定义为「承包商」，借此逃避「提供最低工资标准」、「购买社保」等责任。

这项裁定影响了包括Uber、Lyft、Postmate在内的不少企业，为网约车司机提供了更完善的职业保障。这一次新立法，还将把这项法律的影响范围拓展到更多行业，包括新闻媒体、翻译、演艺等等。

这一次，加州的自由职业者开始担心起自己的职业未来。

如何定义「自由职业」？

问题的关键在于「自由职业」的定义。

早在2018年，加州最高法院就颁布了一项裁定，规定如果一项工作具有规律性，是这家公司常规业务的一部分，做这项工作的工人就不能被定义为「承包商」。

按照裁定，一个水管工去某家公司修了一次水管；一个装修工人参与公司的一次装修，刷了几面墙，这些都能被定义为「临时工」。但那些每天跑网约车的司机，送餐的外卖员就必须被视为「正式员工」，Uber和Lyft必须为他们提供不低于最低工资标准的薪水、法律规定的加班工资和社保。

这项裁定颁布后，直接影响了上百万的「自由职业」者，其中有很多已经从事各种临时工作长达十年。这些司机、外卖员、安保人员、服务员，终于获得了基本的劳工保障。

而这一次的A.B.5法案，相当于将裁定变成了成文的法案。且在之前裁定的基础上，增加了更多限制条件。

新法案规定，如果一家公司对员工的工作内容具有完全控制，这项工作就不能被定义为「自由职业」，除非员工在这项工作之外还有自己独立的生意，这项工作才能被视为「兼职」。

新的法案生效后，独立的家庭医生、财务审计员不会受到影响，因为他们自己决定自己的工作方式和内容，雇佣者只提出问题。但类似水电、建筑工人，自由职业的保洁员、保姆，甚至独立记者，都将面临雇佣关系违法的风险。

A.B.5法案设立的初衷是为了保护劳动者的权益，让最低工资标准和社保能够维护尽可能多的人。但它对「自由职业」的重新定义，也正在伤害一个巨大的兼职市场。

有行业专家分析，在将所有「临时工」转为「正式员工」之后，Uber和DoorDash的用工成本会上涨20%到30%。

Uber和Lyft都对外表示，如果政府强制将网约车司机纳入到「正式员工」的劳务体系下来，它们将不得不开始干预司机的工作时间，限制司机工作时间和地点的灵活性，因为如果司机自行决定「加班」，这意味着Uber必须按照法律支付大量的加班费用。

开始改变的还不只加州，华盛顿州和俄勒冈州也正在推动类似的立法，这两个州紧邻加州北部，劳工组织之间的联系也相对最为紧密。纽约则早在去年就立法规定了网约车司机的最低工资标准，但并没有针对他们的身份定义作出约束。

从「保护」到「伤害」

A.B.5法案通过之前，Uber司机是它最大的拥护群体。

加州是「基于app的工作」（app-based work）的发源地，Uber、Lyft、Postmates、DoorDash等科技公司开创了「在app上接单，完成工作，获得报酬」的劳动机制。这些自由职业者和企业之间的利益矛盾也在加州被推向巅峰，各种抗议活动层出不穷。

问题在于，这些互联网企业大多深陷于亏损之中，「融资、烧钱、扩大市场」的模式使它们距离盈利还遥遥无期，A.B.5法案带来的影响无异于雪上加霜。而这些影响，最终会间接影响到平台上的工人。

就在A.B.5生效前两天，Uber和Postmates针对这项法案，向联邦法院提出了上诉，希望联邦法院能够判决它无效。但法律界人士一致认为，这项上诉基本不可能成立。

早在新法案通过之前，就有企业针对相关规定作出了自己的反应。

比如音频转录平台REV，因为工作机制的原因，无法按照法律规定「雇佣」平台上的转录员，最终决定移除所有来自加州的转录员，自此拒绝来自加州的转录员注册。因此，有一部分在REV上工作的人甚至选择离开加州，只为继续在REV上获得一点收入。

现在，A.B.5的影响甚至扩大到了非科技领域。

有不少自由职业的翻译、编辑，都收到了来自公司的邮件，要求他们提供更多相关文件，证明自己的工作是「兼职」，符合A.B.5法案的要求。有些公司已经停止在加州的招聘兼职人员。

一些自由职业者表示，A.B.5法案将被迫他们改变自己的工作方式，他们看中自由职业灵活的工作时间和地点，一些人更是因为疾病和家庭的限制，只能选择自由职业。新法案的推行，或许会让他们失去自由职业的权利。

面对这一现状，美国媒体摄影师协会也向法院递交了一份诉状，反对A.B.5对「自由职业」的定义。协会律师Mickey Osterreicher表示：「自由摄影师和撰稿人的就业就会原本就在逐渐缩窄，A.B.5法案将使环境进一步恶化。」

与此同时，Uber和Lyft也正在推动一项基于A.B.5法案的补充条款，希望能在A.B.5对「自由职业」的定义之外，新增一条对职业的定义，介于「全职员工」和「临时工」之间，让网约车司机既可以获得一定的劳动保障，也能够保留一些灵活安排工作的空间。

A.B.5法案已经通过，但各方的博弈，政府的权衡却才刚刚开始。新技术创造出新的概念，如何在监管的同时保护它的自由生长，是所有人都要思考的难题。

加州总工会发言人在A.B.5法案通过后向立法机构发表了自己的意见：「这项法律在自由职业领域还存在着一些未解的歧义，加州立法机构需要在未来几年内将那些模棱两可的问题一一厘清。」