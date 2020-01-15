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罗技推出Ergo K860人体工学键盘，采用波浪形设计

2020/1/15 19:48:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月15日消息 罗技（Logitech）近日推出了分体式Ergo K860键盘，采用了独特的波浪形设计，将其人体工程学配件扩展到键盘领域。

罗技表示，与传统键盘相比，功于腕托和双键弯曲设计，Ergo K860的设计能够“减少手腕和前臂的肌肉拉伤”。Ergo K860旨在与该公司的MX Ergo和MX Vertical鼠标配合使用，与其他符合人体工程学的产品一样，Ergo K860的目标是提供兼顾舒适性和减轻压力的产品，并且使产品在外观和感觉上仍像高端专业产品。

Ergo K860键盘的集成式腕托由三层材料组成：一种是高密度泡沫，一种是记忆泡沫，最后一种是“易于清洁”的涂层织物。Ergo K860取消了键盘后部的可调式支架，而是在掌垫的底部提供了隐藏式弹出夹，可通过两个角度设置将键盘的前部抬高。

Ergo K860键盘可以通过直接蓝牙连接或通过随附的USB接收器连接到Mac或Windows PC，一次最多可支持三个设备。Ergo K860还支持罗技的Flow软件，假设使用兼容的鼠标（如罗技的MX系列），即可轻松在多个设备之间进行切换。

罗技表示，Ergo K860键盘使用两节AAA电池，续航可长达两年。当然该键盘也有缺点：没有可充电电池，并且按键没有集成背光灯。

Ergo K860键盘售价129.99美元（约895元），计划于2月份上市。

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关键词：罗技

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