PS5与Xbox Series X年底抢市，内存与SSD等存储产品望掀抢货潮

IT之家1月15日消息 据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)预估，下半年开始，新世代游戏机的激烈竞争，将掀起一波图形处理内存与SSD的抢货潮。

索尼与微软二大游戏机厂商此前已不约而同披露PS5与Xbox Series X的上市计划，将在2020年圣诞档期上市。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)称，从GPU来看，两者主机将都采用AMD的解决方案，细节虽略有不同，但预计都会支持高分辨率并加入光线追踪，整体架构与PC相近，故在游戏的开发甚至跨平台移植都将更容易。而为了应对更出色的画面表现，两台主机都将采用目前最先进的GDDR6内存，如PS5的内存高达16GB，而Xbox Series X因为规格不同，将采用16GB与12GB二种。索尼与微软预计会从年中之后进入超级采购周期，加上NVIDIA也会在今年下半年正式销售代号为Ampere的新一代GPU，预料将会掀起一波GDDR6的抢货大战。

随着游戏画面细致度提升，游戏本身的容量也越来越大，导致读取时间变长，因此PS5与Xbox Series X将改采SSD作为存储设备。目前AMD架构的解决方案已经被两大游戏厂商使用，规格上支持最新的PCIe Gen4，读取时间有机会缩短至3-5秒内，带来超越以往的游戏体验。而容量上，考量目前容量超过50GB的游戏大作已不稀奇，因此两家厂商将会采用至少512GB以上甚至1TB的SSD来满足未来游戏的大容量。

集邦咨询认为，游戏机将是未来SSD市场全新的需求，预估将占2020年全球SSD整体出货量的3-5%，2021年将进一步大幅成长；游戏机SSD的位元消耗量在2020年下半年占比则有望接近5%。

不过，游戏机SSD采购潮预计也要到2020年的年中之后才会开始，因此并非导致目前NAND Flash合约价上涨的原因。近期的价格上涨，主要是原厂库存压力低，以及PC OEM和资料中心用SSD需求上升所带动。