美财长：苹果应该配合执法部门，帮助解锁枪手iPhone

北京时间1月15日晚间消息，据国外媒体报道，美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）周三表示，苹果公司和其他科技公司都应该与美国调查人员合作。

当前，执法人员仍在继续调查上个月佛罗里达州美国海军基地发生的致命枪击事件。去年12月6日，在佛罗里达州彭萨科拉（Pensacola）海军航空基地受训的沙特空军少尉阿尔沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）持枪冲进训练教室袭击，导致3人死亡8人受伤。

本周早些时候，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）将该事件定性为“恐怖主义行为”，并呼吁苹果帮助联邦调查局（FBI）解锁两部涉案的iPhone手机。上周，美国联邦调查局（FBI）曾要求苹果帮助解锁枪手阿尔沙姆拉尼使用的两部iPhone，但被苹果拒绝。

对此，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）昨日在Twitter上猛烈抨击苹果。特朗普称：“我们一直在帮你，你却连个杀人犯的手机都不愿意帮我们解锁。”

显然，该问题重新引起了人们对数字时代隐私问题的关注。苹果和其他一些科技公司认为，强大的加密可以保护用户。而执法人员则反驳称，强大的加密允许犯罪分子逃避司法制裁。

事实上，早在2015年12月，加州圣伯纳迪诺（San Bernardino）曾发生一起枪击案，造成14人死亡。案发后，警方在枪手汽车上发现一部iPhone 5c手机。当时，FBI曾要求苹果帮助解锁iPhone，但被苹果拒绝。苹果认为，此举将威胁iPhone用户的信息安全。

今日，姆努钦在接受媒体采访时表示：“我理解总统（特朗普）的观点，我们的科技公司与执法部门合作是绝对关键的。”

随后，姆努钦在白宫还向记者表示，他并未与苹果讨论过这个问题，也不知道相关的细节。但他说：“我知道，苹果过去曾在执法问题上进行过合作，我预计他们会继续合作。”

对于该问题，苹果已经表示，在积极帮助FBI，并提供了iCloud备份、账户信息和多个账户的交易数据等公司所拥有的全部信息。总之，苹果已经提供了苹果有权获得的所有信息。但苹果同时强调，加密对保护国家和用户数据至关重要。