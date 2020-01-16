2020手机趋势预测：全屏幕渐近，无实体按键手机会越来越多

1月16日消息，据国外媒体报道，这些年来，手机日益趋向全屏幕设计，实体键盘、Home键、耳机插孔先后被淘汰，接下来控制电源和音量的实体按键恐怕也将退出历史舞台，无实体按键手机将越来越多地出现。

上周，在拉斯维加斯举行的CES（国际消费电子展）上，两家公司展示了没有物理按键的智能手机原型设计。不妨想象一下：一部没有专门控制音量和电源开关的按键的手机。然而，如果你轻触无边框屏幕边缘的某些区域，手机的响应就会像你刚刚按下了电源键或者拨动了音量控制键。

Sensel的无按钮智能手机原型使用两侧的传感器来检测你的手指在上面施加的力道。然后，它会根据你按的位置把音量调大或调低。

在未来几年里，大多数智能手机很有可能会用数字按键来补充物理按键，或者干脆完全取而代之。这种转型已经开始。2018年推出的HTC U12 Plus是首批只使用压敏按键的手机之一。最近，华硕的ROG Phone 2(带有物理按键)也将一些触摸敏感区域用作隐形肩键，这对某些类型的电子游戏来说很方便。在过去的四年里，谷歌旗下的Pixel手机也一直让你轻轻一碰就能召唤谷歌语音助手Google Assistant。

来自HTC和华硕的手机使用了来自加州圣何塞公司Sentons的相同技术。Sentons依靠结合采用压电式传感器和应变仪来模拟物理按键。其压电式传感器使用超声波来识别手指在手机侧面的位置，应变仪则通过表面的张力来测量力道。

华硕全新的ROG Phone 2处于横屏模式时，其传感器可以充当隐形肩键。

Sentons销售和市场部高级副总裁雷米·拉科姆（Remi Lacombe）坦言，HTC U12 Plus手机内置技术的迭代并不完美（使用过该款手机的《连线》记者也认为使用体验令人失望，称其数字按键总是在最不该触发的时候触发），但是他也谈到了ROG Phone 2，称自这款手机出现以后传感器技术有所改善。他说得没错。华硕最新款手机上的隐形肩键在响应速度上大幅提升，其额外的好处是，它们在用户玩游戏时提供了一层额外的控制方式。面对体验者的触摸，Sentons在CES上展示的原型手机也响应迅速，而且极其精准，毫无延迟。

但是，我们究竟为什么要摆脱物理按键呢？在过去的十年里，它们为我们提供了完美的服务。拉科姆认为有三个原因，首先就是要给手机带来更好的工业设计。一直在追求手机“无缝一体”设计理念的设计师们终于可以实现这一目标了，因为手机侧面的设计不必遭到物理按键的干扰了。

拉科姆说，另一个原因是为了适应5G、瀑布屏等新兴技术。瀑布屏是一种新型的手机屏幕设计，会从手机的正面延伸到手机的两边。想想三星的Galaxy手机和它们的环绕式显示屏，不过它们的屏幕比较好用。

“手机设计会面临空间限制。”拉科姆说道。他解释说，要支持5G，天线会占据手机外部边缘很多的空间。如果设计师想要引入更加彻底地环绕机身的瀑布屏（也就是120度的瀑布屏），那么手机两侧就没有空间留给物理按键了。

消除空间限制的论点是有理有据的。苹果当初在为其移除iPhone耳机插孔的决定辩护时也是以这一点为论据：它需要更大的内部空间来容纳先进的部件。

拉科姆不确定的一点是，移除物理按键是否会带来像移除耳机插孔那么多的反效果，原因在于，将按键完全数字化可以带来更加个性化的用户体验。例如，左撇子的用户可以把电源按键设置在手机的任意一侧。想要一个专门的相机快门按键？你可以自由设置添加。

手机可让你自己选择按键布局，让用户体验不仅更加个性化，也更加丰富化。举例来说，你可以想象，在手机周围添加不同的按键会对手机游戏体验产生什么影响——你不会在玩游戏时不小心挡住你的屏幕。又或者，当拍摄视频时，有个专门控制焦距的滑块按键也会大有助益。不管怎么样，这一切都不会在一夜之间发生。

拉科姆指出，“用户已经非常熟练使用触控界面了。因此，对于新的控制手势和新的用户界面，你得慢慢让他们去适应。”

伊利亚·罗森伯格(Ilya Rosenberg)对此表示赞同。她向《连线》表示，更好的手机设计和更好的用户界面是制造商希望推行无按键手机的一个关键原因。罗森伯格是Sensel公司的首席执行官兼联合创始人，这家公司经常进行交互设计试验。它的第一款产品Morph是一款可感知触摸压力的桌面输入设备，可以用于从视频编辑到音乐制作的各种应用。

罗森伯格向《连线》展示了一款两侧带有Sensel传感器的Android手机原型。这些高分辨率传感器通过测量压迫力来检测用户施加压力时的阻力变化——这与Sentons的技术有所不同，后者测量的是张力。即使你戴着手套或把手机裹在保护壳里，Sensel的技术也能正常运作。罗森伯格说，Sensel系统的限制也更少。从技术上讲，你可以用它来添加任意数量的数字按键，而Senton的技术则只允许你在手机侧面设置三四个数字按键。

▲Sensel的无按键Android手机原型

罗森伯格表示，他在CES上展示Sensel的原型机时，大多数人都认为手机没有按键是一种“自然进化”，因为这些年人们已经看到厂商们在逐步从手机上移除物理控制——先是物理键盘，然后是Home键。

“人们信誓旦旦地说他们永远都不会放弃实体键盘按键，但现在我们有了触摸屏。”罗森伯格说，“我们向每个人展示的时候，他们都说，‘是的，这是有道理的；这是一种趋势，’工业设计师们都喜欢简洁的、不被阻断的表面。”

罗森伯格指出，用户界面正越来越多地由软件控制。他以特斯拉汽车为例，称它们更多地依赖触摸屏和数字按键，而不是物理按键。

“当你摆脱了物理按键，你会失去一些东西，比如感受物理按键的能力。因此，也许你会失去一些肌肉记忆，但借助软件更新，你的肌肉记忆也会变得逐渐能够适应和进化。”他说道。

有些问题则需要设计师等人来解决。设计师需要确保，电源按键无论在哪里，在手机关机时都可以使用——不仅为了开机，也为了重启。触觉反馈也需要做得非常出色，这样用户才能真正感受到按下按键的那种传统感觉，苹果已经在MacBooks上通过Force Touch触控板做到了这一点。

拉科姆称，应用程序也应当能够访问这些传感器——你可以想象在手机侧面滑动手指来滚动浏览Instagram信息流——如果谷歌和苹果等公司拥抱数字按键，那么这些传感器会更容易获得应用开发商的支持。拉科姆说，Sentons正在与谷歌讨论这个问题，但即使谷歌最终予以支持，那也没那么快会发生。

不管怎么样，事情正在取得进展。据拉科姆透露，一家手机制造商将在2月份举行的移动世界大会（MWC）上推出一款使用Senton技术的手机。罗森伯格也表示，Sensel今年正在与一家大型笔记本电脑制造商展开合作，将其压力传感器集成到后者的笔记本产品的触控板上。