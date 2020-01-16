新版本到来之前，先来看看 Ubuntu Linux默认主题变化吧

近日，负责 Ubuntu Yaru GTK 主题的社区团队在 Canonical 总部参加了“设计节”，并与 Ubuntu 官方设计团队一起，对 Ubuntu 默认外观进行了改善。

从最具辨识性的颜色开始，Yaru 主题的整体外观发生了不少改变。

从这张对比图可以看出，该主题下的复选框、单选按钮以及滑块和进度条等，都不再呈蓝色或绿色，而以紫色取代之。

暗黑模式下的颜色也变为了紫色，但因为同为暗色调，看上去没有那么明显。

Ubuntu 官方表示，从绿色切换到紫色，整体上减少了纷杂的色彩，同时也不破坏 Ubuntu 本身的和谐。值得一提的是，Yaru 主题的颜色选择都基于 Canonical 设计团队开发并开源的 CSS 框架 Vanilla，它能够使各种不同的 Ubuntu 界面都获得一致的外观。

除了颜色变化外，Yaru 主题还有一些没那么明显的变化，例如对比度改进、更明显的按钮边框和选择框轮廓等等。此外，Ubuntu 还计划重新引入在深浅色主题之间快速切换的功能。

设计团队对文件夹图标也做了一些实验性尝试。不过不确定最终是否会被正式引入，或者哪一个版本会被引入。

用户也许能够在四月份发布的 Ubuntu 20.04 中体验到这些变化，也许要等到十月份的 Ubuntu 20.10，官方尚未做出明确表示。