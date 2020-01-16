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微软Windows Terminal命令行终端工具0.8发布：新增搜索功能

2020/1/16 9:00:49来源：开源中国作者：threeCC责编：骑士评论：

Windows Terminal Preview v0.8已经发布，该版本内容如下：

Search

终端添加了搜索功能，调用搜索下拉列表的默认键绑定是 {"command": "find", "keys": ["ctrl+shift+f"]}。你也可以在profiles.json中自定义键绑定，下拉菜单允许在缓冲区中以及字母大小写匹配的情况下上下搜索。

Retro Terminal Effects (Experimental)

此版本可以在Windows Terminal中显示 CRT复古效果。不过该特性属于实验性功能，如果要启用它，可以将以下代码段添加到任何配置文件中：

"experimental.retroTerminalEffect": true

Settings Updates

Enhanced Panes and Tabs Key Bindings

此版本中，当使用键绑定打开新的窗格或选项卡时，可以使用配置文件的名称“profile”：“profile-name”，guid“profile”：“profile-guid”或索引“index”: profile-index来选择哪个配置文件。如果未指定，则使用默认配置文件。

此外，还可以覆盖配置文件的其他内容，以下是一些有关此新功能的例子：

  • 在新的垂直窗格中打开默认配置文件：{"keys": ["ctrl+a"], "command": {"action": "splitPane", "split": "vertical"}}

  • 在新的垂直窗格的下拉列表中打开第一个配置文件：{"keys": ["ctrl+b"], "command": {"action": "splitPane", "split": "vertical", "index": 0}}

  • 在新的水平窗格中使用foo.exe的命令行可执行文件打开GUID为00000000-0000-0000-0000-000000000000的配置文件：{"keys": ["ctrl+c"], "command": {"action": "splitPane", "split": "horizontal", "profile": "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}", "commandline": "foo.exe"}}

  • 在新选项卡的c：\ foo目录中打开名称为profile1的配置文件：{"keys": ["ctrl+d"], "command": {"action": "newTab", "profile": "profile1", "startingDirectory": "c:\\foo"}}

Custom Default Settings (自定义默认设置)

该版本，可以修改profiles.json以自定义默认设置。这个特性让你可一次设置一个属性，并将其应用于所有配置文件。此新设置有助于最大程度地减少配置文件之间的冗余设置。通过以下修改配置，添加此功能：

"profiles": {
    "defaults": {
        "fontFace": "Cascadia Code",
        "colorScheme": "Vintage"
    }
    "list": [
        {
            "commandLine": "cmd.exe",
            "guid": "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}",
            "name": "cmd"
        },
        {
            "guid": "{11111111-1111-1111-1111-111111111111}",
            "name": "PowerShell Core",
            "source": "Windows.Terminal.PowershellCore"
        }
    ]
},

UI Improvements

Tab Sizing

此版本可以修改制表符宽度。通过添加了一个名为“titleWidthMode”的新设置，此设置提供两种不同的制表符宽度行为：“equal”和“titleLength”。“equal”将使你的所有标签页宽度相等，并随着添加其他标签页而缩小，这类似传统的浏览器体验。而“titleLength”会将每个标签的大小调整为适应标签标题的长度。

以前终端默认的标签宽度行为设置为“titleLength”。现在将默认行为更改为“equal”。如果想更改回“titleLength”模式，则可以将以下代码段添加到profile.json文件的“globals”属性中：

"tabWidthMode": "titleLength"

这是两个制表符宽度模式的行为示例：

Bug Fixes

  • 全屏模式更加稳定

  • 当窗口打开时，选项卡行会变大

  • Windows Subsystem for Linux (WSL)用户现在可看到WT_SESSION环境变量

  • 其他的崩溃修复

详情请见发布说明：

https://devblogs.microsoft.com/commandline/windows-terminal-preview-v0-8-release/

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关键词：Windows Terminal命令行

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