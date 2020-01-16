故意刁难苹果？美国FBI已成功解锁过iPhone 11 Pro Max

北京时间1月16日消息，据《福布斯》杂志报道，美国联邦调查局(FBI)已在近期利用黑市/灰市工具成功解锁了苹果公司的最新，也是理论上最安全的iPhone机型：iPhone 11 Pro Max。那么，FBI为何还要求苹果来解锁彭萨科拉海军基地枪击案嫌犯的iPhone呢？该案件牵扯的两部手机据称是更旧的iPhone 5和iPhone 7 Plus。

《福布斯》得到的一张搜查令强烈暗示，FBI已经找到了一款工具，能够获取最新、最安全iPhone机型上面的数据。

去年，FBI俄亥俄州调查人员使用了一款名为GrayKey的破解工具提取来自苹果最新iPhone 11 Pro Max机型上的数据。这款手机属于巴里斯·阿里·科赫(Baris Ali Koch)，他被指控利用自己的身份文件帮助被定罪的哥哥逃离了美国，并向警察撒谎。他现在已经达成了一份认罪协议，等待宣判。

科赫的律师阿米尔·马基什(Ameer Mabjish)证实，科赫的iPhone 11 Pro Max当时已经上锁。马基什还表示，他不知道调查人员使用了何种方式获取了手机密码。他所知道的是，科赫并未向他们提供密码，调查人员也没有强迫科赫利用面部通过Face ID解锁。

搜查令上面标注的日期为2019年10月16日，也显示手机当时处于锁定状态，受到密码的保护，这是目前为止最强烈暗示FBI已经找到破解工具的证据，表明FBI可以获取iPhone 11 Pro Max上的数据。

搜查令强烈暗示FBI已破解iPhone 11 Pro Max

鉴于萨科拉海军基地枪击案嫌犯使用的是更旧的iPhone 5和iPhone 7 Plus，目前还不清楚为何破解工具GrayKey无法用于这桩调查中。GrayKey的宣传手册显示，该破解工具同样适用于旧款iPhone。

伯克利国际计算机科学研究院研究人员、讲师尼古拉斯·韦弗(Nicholas Weaver)表示，即便在最新证据暗示GrayKey可以破解最新iPhone之前，FBI强硬要求苹果提供协助的举动也相当于“戏弄”。

韦弗称，按照苹果的设计理念，如果GrayKey或其它破解工具无法打开iPhone，该公司也无法提供信息。“基本来说，苹果的安全原理就是：要想改变安全设置( change the combo)，你必须破解安全机制。FBI深知，你无法在首先破解安全机制的情况下改变安全设置，但他们依旧让你改变安全设置。”

但问题是，不只是FBI要求解锁iPhone。美国总统特朗普、司法部长巴尔也督促苹果提供协助。FBI对于这两部iPhone的破解努力可能会因为其中一部受损而变得复杂化。在警方击毙枪手穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼(Mohammed Saeed Alshamrani)过程中，一颗子弹击中了iPhone 7 Plus。不过，苹果和美国司法部均未表示，这会对iPhone的破解产生何种影响？

长期以来，苹果一直拥有不为警方解锁iPhone的政策。苹果称，公司已经把与案件相关的iCloud数据提供给了FBI。苹果拒绝就FBI使用GrayKey置评。美国移民和海关执法局、美国缉毒局等其他执法机构也在使用GrayKey。GrayKey属于亚特兰大公司Grayshift的产品，该公司由一位苹果前安全工程师参与创建。

美国司法部尚未置评。