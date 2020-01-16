马云：没有传统的企业家，只有活在昨天的企业家

1月16日消息，“湖畔大学”微信号今天发表了马云与新一期候选学员的讲话，马云指出，没有传统的企业，只有落后的企业；没有传统的企业家，只有活在昨天的企业家。

马云表示，中国老一代企业家里面，创业者、成功的人，几乎很少从MBA训练出来的，或者说在跨国公司里面做过高管出来的，都是大家一点点摸索、探索，对未来的判断，犯了无数的错误而走出来的。

在今天的形势下面，大家都做得很成功，依然选择到湖畔来学习，这种精神特别宝贵。大家要记住，你们有时候请职业经理人、高管到你们公司的时候，一个最重要的，不要看他以前在公司做过什么职位、做过什么事，而是要看他是否有学习的欲望和学习的能力。我希望大家无论你进不进湖畔，永远保持这种学习的精神和学习的能力，因为只有会学习的人，愿意学习的人，才能够面向未来。

同时，马云称，学和习是两个不同的意思，一个是“学”，一个是“习”，很多人是学而不习，很多人是习而不学。有的人天天学，永远不习，那就成为了学者。有的人天天习，不学，就成了专家。专家和学者是两个不同的事，专家是干出来的。

学习要把两个结合起来。第一，听；第二，想；第三，练。练了以后，再去跟前面对。人要多看看，读万卷书不如行万里路，行万里路不如见万种人。学习，每个人的方法不一样，但是有一点，广度、深度、角度，学而习之。

另外，马云还指出，湖畔大学希望发现、培养这种企业家，并且找到一种企业家精神传承的方法。如果你们要到湖畔来学习怎么赚钱，你们一定来错了。湖畔不是教大家怎么去创业，而是教大家怎么把企业活得更久；湖畔不是教大家怎么创业，而是教大家怎么开心地创业，怎么快乐地创业；湖畔不是教大家怎么做企业，而是教大家如何做更好的企业家。