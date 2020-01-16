多家芯片厂商发力，5G VoNR究竟是什么？

随着5G商用的推进，全产业链也在加速合作，助力5G技术的普及。值得注意的是，全球主要的几家5G芯片厂商相继宣布已基于纯5G接入打通了5G VoNR的语音和视频电话，VoNR究竟是什么？这项技术在5G商用中有什么作用？

事实上，从去年开始，包括华为、高通、联发科、紫光展锐在内的5G芯片厂商相继公布调试进展：

基于华为海思芯片的5G终端打通了全球首个5G语音+视频VoNR通话；

高通和中兴通讯共同实现了5G新空口承载语音（5G VoNR）通话；

爱立信与联发科成功完成了5G VoNR互操作性测试；

紫光展锐携手华为打通了5G SA网络下的语音+视频VoNR通话；

可以看出，头部5G芯片厂商对5G VoNR技术热情高涨。

VoNR就像4G时代的VoLTE

要了解VoNR是什么，我们就要从VoLTE说起。

VoLTE是4G网络的主要技术之一，它的主要优势在于用户在4G网络下拨打电话时，网络不会回落到2G或3G，也就不会对用户当前的网络体验造成影响。

举例来说，我们在玩王者荣耀的时候，没有VoLTE技术，在接电话的时候会让游戏出现卡顿、掉线，但当我们使用VoLTE时，4G网络下不仅仅提供高速率的数据业务，同时还提供高质量的音视频通话，大大提高用户体验。

和VoLTE技术一样，VoNR指的是在5G网络条件下实现语音通话，也被称之为新空口承载语音。

但细心的用户可以发现，我们在5G网络条件下接/打电话，网络会自动降到4G，国内三大运营商都会先使用回落Volte来作为语音的解决方案。

原因也非常好理解，5G建设初期，无论是SA组网还是NSA组网，都尚未完成连片覆盖，基站密度在部分城市还未覆盖完全。在这种情况下，运营商就很难开启VoNR功能。

所以，在5G发展初期，运营商需要依靠4G VoLTE担当语音业务的顶梁柱，随着5G网络的全面覆盖和深入优化后，5G再充分利用VoNR，作为主流的语音技术解决方案。

VoNR是5G网络目标方案

说到这，大部分用户就知道VoNR技术的重要性，毕竟在我们的日常生活中，语音网络和数据网络的无缝衔接，会大大提升我们的终端体验。

在5G NR与LTE联合提供服务的情况下，行业标准组织定义了从4G的VoLTE语音过渡到最终5G VoNR的多种方案。主要包括语音网络和数据网络分离，话音通过EPC+LTE来提供，以VoLTE作为语音解决方案。

而5G SA模式下的VoNR是基于纯5G接入的通话解决方案，话音业务和数据业务均由5G网络承载，不依赖4G，是5G成熟发展期的目标语音解决方案。

基于5G的超低时延和高可靠性等特征，VoNR语音业务除了为消费者带来更好的体验，还有可能对垂直行业产生重大影响。

高品质的语音作为一项关键功能，嵌入到基于5G的新服务里，比如增强现实、虚拟现实、远程机器人控制、网真应用以及各种支持物联网的服务。到那时候，我们才能真正享受到“远在天边、近在眼前”的高清视频效果。

所以，紫光展锐、高通、联发科、华为这几家主要的5G芯片厂家布局调试VoNR就非常好理解了。