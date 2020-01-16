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苹果亚太地区首家旗舰店：三里屯新Apple Store或三月份开业

2020/1/16 16:38:01来源：威锋网作者：MarcusKei责编：远洋评论：

2008年7月19日，苹果在北京三里屯开出了全球第220家，同时也是中国首家Apple Store，当时正值iPhone 3G发布、北京奥运会开幕前夕。如今十多年过去了，中国内地的Apple Store数量已经飙升到了42家，覆盖了全国14个省市及地区，其中最新的一家是2018年落地在苏州工业园区的「Apple苏州」。

苹果在2015年引入了新的零售店设计风格，此前的「Genius 天才吧 」、不锈钢墙壁、瓷砖地板被「Genius天才园」、石灰石墙和水磨石地板所取代，同时出现了更多的室内绿色植被和「互动坊」区域，这是一个活力四射的聚会场所，四周环绕6K影像墙，能够用来承办各类「Today at Apple」课程，包括制作iTunes影片以及Apple Music新音乐和音乐视频的独家首映。

从2015年开始新建的Apple Store大多都采用了新的设计风格，但对于那些开设时间较早的零售店，除了对原店面进行翻新以外，还有部分零售店由于受限于店内面积等因素，会采取搬迁的做法。

坐落在北京三里屯商业区的「Apple三里屯」就属于后者。从去年开始，位于原三里屯Apple Store旁边的建筑一直处于施工状态，而随着外立面的拆除，我们也得以窥探这家全新Apple Store的面目。从图片来看，新的「Apple三里屯」将采用和Apple Park游客中心、芝加哥Apple Michigan Avenue等Apple Store一样的碳纤维屋顶，而不出意外的话，内部也将配备诸如「Genius天才园」「互动坊」「商谈室」等功能区。

从「北京市规划和自然资源委员会」在一月份发布的工作动态（目前已被删除）来看，新「Apple三里屯」将在今年三月份正时开业，这也将是苹果在亚太地区开出的首家旗舰店。

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关键词：Apple Store

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