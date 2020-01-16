滴滴再次回应“以租代购”、司机收入波动等焦点问题

1月16日消息，滴滴旗下小桔车服举行首次开放日，滴滴总裁柳青和小桔车服总经理陈汀还对外回应了暂停“以租代购”、司机收入波动等一系列焦点问题。

滴滴出行总裁柳青表示，网约车是一个新兴的行业，这个行业能帮助很多的人。真实的滴滴并不完美，但是100%努力。2019年8月，小桔车服在全国范围内暂停新增“以租代购”车辆在平台出租，此次开放日小桔车服对此做了回应。

“以租代购本身是很常见的个人购车方式，然而网约车司机租车主要是为了接单赚钱，司机收入有波动，但以租代购合同通常一签就是3年。”小桔车服总经理陈汀在开放日上称，小桔车服主动暂停以租代购，主要原因是看到这一形式可能给网约车司机带来的风险和隐患。

“对于司机来讲，一辆车是一笔不小的投资，以租代购的首付、违约金会给一个家庭带来很大的经济损失；对于租赁公司，每辆车的背后也承担了相当高的资金成本、运营成本，司机一旦断供、退车，将会影响租赁公司的经营。”杨峻称小桔车服暂停“以租代购”这一形式，并推出租退灵活的方案，司机租满固定租期1个月，提前15天通知租赁公司即可无责退车。

滴滴网约车平台司机服务部总经理肖双生在开放日上，解释了影响司机收入差异的多种因素，城市消费水平、淡旺季、在线时长、口碑值/服务分、司机接单习惯等因素都会影响到司机收入。

在小桔车服暂停合作租赁公司“以租代购”后，仍有个别司机私下通过高利率“以租代购”或者民间借贷等方式购车加入滴滴。此前，滴滴出行、小桔车服宣布1月9日-1月15日暂停全国范围内网约车新司机注册审核工作，进行风险排查和流程优化。

肖双生回应，1月16日滴滴重启网约车司机注册审核，在新流程中，司机注册前会看到租赁和贷款风险提示，同时新司机可根据自身实际情况提交租赁和贷款合同。

此外，为防止部分司机通过作弊器或更改接单城市的方式，绕过当地城市的准入门槛，司机在切换接单城市时，滴滴将在年龄、驾龄、车型、车牌等方面进行严格的准入校验，确保符合注册城市要求。同时更新了司机派单规则，保持起点或终点与司机注册地一致。