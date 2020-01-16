集五福算什么，这里大佬撒币人人有份，赶紧抢！

前些日子，IT之家已经给大家预测过今年5福每个人能平均分到的钱数。

不出意外，今年依旧不会超过2元。

如果你5福还没集齐，今年我们劝你放弃集福，把精力用在以下新年红包活动上，大佬们新年纷纷撒币，获得的回报会更多哦。

淘宝清空5万用户购物车

今年淘宝第二次和春晚合作，这次除夕当天清空购物车人数一跃升级为50000人。

获得方式非常简单，当天看春晚，听主持人的口令，就有机会成为这5万分之1。

大家记得提前把购物车装满，万一中了呢？

快手10 亿

天天拆红包

活动入口在【左上角菜单键】-【集卡分1亿】里面的【拆红包】。

点进去，快手会先给你一笔钱，就拿我来说吧，快手直接给了我90元。

不过先不要高兴，这90元提不出来，要凑够100才行。

玩法和拼多多差不多：

想获得红包，就要在微信上分享给好友，让他帮你助力。

如果不能在24小时内凑够100元，目前累计的金额就会失效。

经过IT之家实测，再往后，邀请来的用户金额一般都很小，也就几毛钱。

不过快手官方也写明：邀请新用户，提现会更快。

朋友圈里有位大哥已经成功提现了200元...

但是网上也有少数用户反映，这个活动存在一定提现审核不过的概率，客服还不回答到底是哪里有问题。

要不要玩，大家看着办吧。

春晚分10亿

这个活动17号才会上线，到时大家就能看到“春晚分10亿”的页面。分钱的方式也很简单，就是看视频+点赞。

支付宝6.66吨年货大礼包

支付宝快手联手，寻找中国福娃，即日起到17号，只需在快手拍视频带#中国福娃#，并@支付宝的快手号，就有机会获得 6.66吨年货大礼包...

抖音20亿

打开抖音App，左上角会有一个【20亿现金】的图标，点一下，就能进入活动页面。

今年抖音准备了4种玩法：

5亿红包雨

17号到25号，每晚9点，准时下雨。除夕当天晚上10点，还有抖音专场神秘奖励。

玩游戏分5亿

抖音一共准备了16种利用摄像头的AR游戏，玩法都挺简单的。

比如里面的【嘟嘟聚宝盆】，连续嘟嘴，将宝物送入聚宝盆里，宝物越多，红包越大。

还有【变小孩拿红包】，看到红包赶紧伸手，拿到的红包越多，红包越大。

答题平分200万

和之前的直播答题形式一样。

每晚8、9、10、11点各1场，每场12题，10秒内做出正确选择，全部答对，即可平分本场奖金。

目前官方公布的得奖最多的前10名，都已得到13000元以上。

集卡分5亿

17号到24号：

集齐“发财中国年”5个字可平分3亿。

集齐抖音、今日头条、西瓜视频、FaceU激萌、轻颜相机、皮皮虾6张卡，可平分2亿。

万元锦鲤红包

有以下4种获取方式：

腾讯微视10亿

个人视频红包8亿（17号到2月8号）

有3种玩法：

用户可在红包中塞入1分钱，微视在此之上会给每个红包补贴一笔，最后发个大的出去。 微视会随机抽取一定的用户送体验金，体验金可以给别人发红包，直接提现到微信，最高888元。 通过微视发红包时，领取红包的好友会随机获得视频彩蛋红包。最高888元。

家乡卡2亿（22号到2月8号）

家乡卡汇集中国34省级行政区特色符号，收集同一地方的5张卡，就算一套家乡卡。每场每名用户最多集5套。

家乡卡的活动分为两场，每场1亿。

一名用户最多可以赢10份。

QQ （金额未知）

17号开始，QQ也会上线荷包活动。

入口就在手机QQ上方的小程序首页里（和微信一样，在首页用力下拉，就会露出小程序）。

奖品除现金红包，还有道具和皮肤等虚拟物品。

方式也是答题，题目每场15道，只要不是零分就可以“开奖”。