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集五福算什么，这里大佬撒币人人有份，赶紧抢！

2020/1/16 22:58:08来源：IT之家作者：雪泉责编：雪泉评论：

前些日子，IT之家已经给大家预测过今年5福每个人能平均分到的钱数。

不出意外，今年依旧不会超过2元。

如果你5福还没集齐，今年我们劝你放弃集福，把精力用在以下新年红包活动上，大佬们新年纷纷撒币，获得的回报会更多哦。

淘宝清空5万用户购物车

今年淘宝第二次和春晚合作，这次除夕当天清空购物车人数一跃升级为50000人。

获得方式非常简单，当天看春晚，听主持人的口令，就有机会成为这5万分之1。

大家记得提前把购物车装满，万一中了呢？

快手10 亿

  • 天天拆红包

活动入口在【左上角菜单键】-【集卡分1亿】里面的【拆红包】。

点进去，快手会先给你一笔钱，就拿我来说吧，快手直接给了我90元。

不过先不要高兴，这90元提不出来，要凑够100才行。

玩法和拼多多差不多：

想获得红包，就要在微信上分享给好友，让他帮你助力。

如果不能在24小时内凑够100元，目前累计的金额就会失效。

经过IT之家实测，再往后，邀请来的用户金额一般都很小，也就几毛钱。

不过快手官方也写明：邀请新用户，提现会更快。

朋友圈里有位大哥已经成功提现了200元...

但是网上也有少数用户反映，这个活动存在一定提现审核不过的概率，客服还不回答到底是哪里有问题。

要不要玩，大家看着办吧。

  • 春晚分10亿

这个活动17号才会上线，到时大家就能看到“春晚分10亿”的页面。分钱的方式也很简单，就是看视频+点赞。

  • 支付宝6.66吨年货大礼包

支付宝快手联手，寻找中国福娃，即日起到17号，只需在快手拍视频带#中国福娃#，并@支付宝的快手号，就有机会获得 6.66吨年货大礼包...

抖音20亿

打开抖音App，左上角会有一个【20亿现金】的图标，点一下，就能进入活动页面。

今年抖音准备了4种玩法：

  • 5亿红包雨

17号到25号，每晚9点，准时下雨。除夕当天晚上10点，还有抖音专场神秘奖励。

  • 玩游戏分5亿

抖音一共准备了16种利用摄像头的AR游戏，玩法都挺简单的。

比如里面的【嘟嘟聚宝盆】，连续嘟嘴，将宝物送入聚宝盆里，宝物越多，红包越大。

还有【变小孩拿红包】，看到红包赶紧伸手，拿到的红包越多，红包越大。

  • 答题平分200万

和之前的直播答题形式一样。

每晚8、9、10、11点各1场，每场12题，10秒内做出正确选择，全部答对，即可平分本场奖金。

目前官方公布的得奖最多的前10名，都已得到13000元以上。

  • 集卡分5亿

17号到24号：

集齐“发财中国年”5个字可平分3亿。

集齐抖音、今日头条、西瓜视频、FaceU激萌、轻颜相机、皮皮虾6张卡，可平分2亿。

  • 万元锦鲤红包

有以下4种获取方式：

腾讯微视10亿

  • 个人视频红包8亿（17号到2月8号）

有3种玩法：

  1. 用户可在红包中塞入1分钱，微视在此之上会给每个红包补贴一笔，最后发个大的出去。

  2. 微视会随机抽取一定的用户送体验金，体验金可以给别人发红包，直接提现到微信，最高888元。

  3. 通过微视发红包时，领取红包的好友会随机获得视频彩蛋红包。最高888元。

  • 家乡卡2亿（22号到2月8号）

家乡卡汇集中国34省级行政区特色符号，收集同一地方的5张卡，就算一套家乡卡。每场每名用户最多集5套。

家乡卡的活动分为两场，每场1亿。

一名用户最多可以赢10份。

QQ （金额未知）

17号开始，QQ也会上线荷包活动。

入口就在手机QQ上方的小程序首页里（和微信一样，在首页用力下拉，就会露出小程序）。

奖品除现金红包，还有道具和皮肤等虚拟物品。

方式也是答题，题目每场15道，只要不是零分就可以“开奖”。

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关键词：集五福撒币抢红包

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