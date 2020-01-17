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尴尬！微软Windows 10重要安全更新现无法安装bug

2020/1/17 4:56:00来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月17日消息 微软周二发布了Windows 10的最新更新文件以修复美国国家安全局（NSA）报告的安全漏洞。不过部分用户在Windows 10的最新更新时遇到了安装问题。

据悉，此次微软修补的漏洞的严重等级为“重要”，它可能严重影响Windows CryptoAPI（Crypt32.dll）验证Windows 10上的Elliptic Curve Cryptography证书的方式。而根据Reddit，微软论坛和Twitter上的帖子，2019年5月更新和2019年11月更新的Windows 10 KB4528760无法安装并显示一般错误消息。

一位用户在Reddit上写道：“无法更新，出现“由于更新服务已关闭，我们无法完成安装”错误。”

“安装某些更新时遇到问题，我准备再试一下。”另一位用户说。

“KB4528760显然在下载安装方面遇到了问题”用户在推文中也确认了安装问题。另一位用户表示Windows 10的2020年1月更新软件包在其PC上存在问题。

多个用户还在微软的社区论坛上表示，自己在更新Windows 10 1月更新时也遇到了安装问题，其中一位愤怒的用户指出：“微软MS的补丁程序和更新系统从根本上就已经失效，这套程序已经使用了30多年，整体设计极差，而且安全性太脆弱了。”

不过目前尚未出现较为普遍的安装问题，若用户在安装更新时遇到问题，可以选择手动安装Windows 10累积更新。

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关键词：微软Windows 10

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