手机上也能玩“3A大作”？苹果“主机级”游戏《帕斯卡契约》详解

在2019年9月的iPhone 11系列发布会上，苹果展示了一款叫做《帕斯卡契约》的手机游戏，用来体现A13仿生芯片的CPU、GPU能力对于移动游戏的提升。这款游戏来自巨人网络旗下的TipsWorks工作室，定位是单机动作手游，早在2018年的E3游戏展上，《帕斯卡契约》就引起了众多媒体的关注。

2020年1月16日，这款游戏终于上架App Store，并且获得了首页推荐，苹果官方公众号专门推送文章进行介绍，称它为「主机级游戏」。极客之选也第一时间上手了这款《帕斯卡契约》，它的体验如何呢？是否真的能接近主机游戏的体验？别着急，这篇文章就向你一一解答。

游戏内容不缩水，手机上也能玩的「3A大作」

首先可以肯定的是，《帕斯卡契约》的游戏设计确实是向主机平台3A大作看齐的。它的玩法有点类似《黑暗之魂》、《仁王》，也就是魂系列游戏，小兵很强，主角攻击、闪避都需要消耗精力。在主机平台上，这类游戏以难度高著称，把这样的游戏搬放到移动平台，无疑是对制作团队、玩家的双重考验。

魂系列游戏的故事背景偏黑暗，场景风格也是阴森复杂，从《帕斯卡契约》的画质表现来看，它接近PS3时代的主机游戏水准。开场的动画、配乐、场景，以及人物、怪物的造型，都给人很强的代入感。在游戏设置中，专门给iPhone 11系列（A13仿生）、iPad Pro 2018款（A12X仿生）提供了专属的画质选项，开启后可以发挥游戏的最强效果。

供大家参考，iPhone XR（A12仿生）在超高画质下可以流畅运行，而iPad 2019款（A10 Fusion）即使只开最低的中画质，人物行动也还是缓慢。

从游戏内容来看，《帕斯卡契约》可以说是「诚意十足」。故事剧情够丰富，人物配音、口型不会让人出戏，地图巨大，可操作角色有四个。游戏中的场景、交互道具、人物装备系统、成长系统等，一应俱全。

操作手感仍需加强，连接手柄体验更好

把魂系列游戏搬到移动平台，需要优化的还有操作手感。在战斗过程中，你需要用左手控制方向，右手控制轻击、重击、闪避、防御，同时兼顾回血和道具。这些还只是基本操作，只要熟悉就能够快速做出反应。如果情况再复杂，你还要在靠近敌人时点击锁定按钮，以及切换锁定，在与人物、场景交互时要点击互动按钮。

虽然《帕斯卡契约》已经尽力做了优化，但面对一大波比你还要强的小兵时，还是会让人手忙脚乱。好在游戏中的虚拟按键是可以自定义调整的，你可以设置为自己熟悉的键位，体验会更顺手。游戏的视角转动也不是很友好，比较缓慢，建议大家把镜头灵敏度调到最高。

作为对比，我们也使用PS4手柄配合iPad Pro进行了游玩，这次的体验就非常好了。iPad Pro的画质表现不输主机平台，四个扬声器能够给人很深的沉浸感，再加上「原生」的主机手柄支持，完美。不过游戏默认的手柄键位还是不太自然，攻击是RB、RT，与《战神4》类似，X键闪避，这个就很反人类了......手柄按键也是支持自定义的，你可以调整为自己喜欢的键位。

苹果对高水准游戏的试探

整体来说，《帕斯卡契约》的游戏水准是可以媲美3A大作的。它把主机平台上动作冒险游戏的种种设定，都「移植」到了移动平台，包括故事剧情、场景丰富度、RPG要素等方面，都没有缩水。虽然在操作手感方面还需加强（触摸操作），但它几乎是你能在移动平台玩到的，最高水准的动作冒险游戏。

最近一年，苹果在游戏生态上的努力有目共睹。2019年推出了游戏订阅服务 Apple Arcade，iOS 13开始支持直连主机手柄，配合iPad Pro在屏幕、性能上的升级，苹果对移动游戏的上探已经颇具成效。

从苹果对于《帕斯卡契约》的宣传口径不难看出，苹果对于主机级游戏是有野心的。《帕斯卡契约》本身并非移植作品，而是实打实的移动游戏，这就是在向开发者释放一个信号：移动平台也能诞生出高水准游戏。对于苹果来说，这是一次对高水准游戏的上探，对游戏开发者又何尝不是一个机会？