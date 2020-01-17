国内首例！脑机芯片让瘫痪患者用意念喝可乐、打麻将

IT之家1月17日消息 喝可乐在常人看来是再寻常不过的了，不过对于高度瘫痪的患者而言这种举动是完全做不到的。不过随着科技的发展现在瘫痪的病人也将可以做到普通人可以做出的举动：比如植入了脑机芯片的张先生。

据国内媒体报道，72岁的张先生是中国第一位在大脑中植入脑机接口电极的患者，目前住在浙江大学医学院附属第二医院神经外科的病房里。两年前他遭遇车祸，四肢完全瘫痪。在植入了脑机芯片后他就可以通过意念控制机械臂帮助自己拿取一瓶可乐。目前张先生已可以通过机械臂+脑机接口技术用意念操纵机械手完成吃喝动作。

整个过程是：张先生在大脑中设想伸手取可乐的动作——脑电信号经由大脑皮层里植入的电极传输到解码器——机械臂开始根据指令转动伸向可乐——调整“五指”把瓶身握紧——将吸管准确凑到张先生嘴边。据介绍，张先生通过4个多月的互动训练，其操控流畅性大幅度上升。

这项技术由浙大求是高等研究院“脑机接口”团队在1月16日宣布完成，张先生也是中国第一例植入式脑机接口临床转化研究的成果。在该项技术的加持下患者可以完全利用大脑皮层信号精准控制外部机械臂与机械手实现三维空间的运动，与先前美国的案例不同，浙大的该项技术的精准度更高，同时张先生的案例也是首次证明了高龄患者利用植入式脑机接口进行复杂而有效的运动控制的可行性。



目前脑机接口技术主要被用于渐冻症、高位截瘫等患者的肢体运动功能重建活动。据业内人士表示，张先生的这套方案是将电极直接插入神经元细胞非植入式采集脑电信号。这是一个人和机器互相适应、互相磨合的过程。

脑机接口技术的发展前景也十分广阔：先前埃隆·马斯克已宣布旗下科技企业研发出新一代脑机接口信号采集系统，可将探针电极像“缝纫机打线”一样快速且微创地植入大脑皮层中。