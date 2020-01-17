如何解决？微软全新Chromium版Edge浏览器现语言安装错误

全新的基于Chromium的 Microsoft Edge 浏览器已发布。而作为第一个版本，其也不可避免的存在着一些问题。

许多人在下载浏览器后发现，无论设备上的设置如何，基于Chromium的Microsoft Edge似乎都以错误的语言安装。据用户报告显示，尽管Windows设备上的语言配置为英语，但浏览器仍以日语，意大利语，德语和法语进行了安装。

对此，微软目前已在其网站上的技术支持文档中确认“新的Microsoft Edge默认使用与您的系统相同的语言。”

更改语言的途径为：

转到设置等 ...> 设置。

从设置列表中选择语言。

要将语言添加到“首选语言”列表中，请选择“添加语言” 。

添加语言后，选择语言旁边的三点菜单，然后选择使用该语言显示Microsoft Edge 。

安装新语言后，您需要单击其名称旁边的三点菜单，然后在上下文菜单中选择第一个选项（这意味着您将以所选语言显示Microsoft Edge）。最后，再重新启动浏览器使设置生效。

从外观上看，此问题主要在Windows上发生，原因尚待确定。Windows 上的Microsoft Edge Canary，Dev和Beta中则不存在故障。

目前，Microsoft尚未确认该错误，因此在撰写本文时，尚无此修复程序的ETA。